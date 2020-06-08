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安心旅遊和去年秋冬遊差在哪？ 一次告訴你
Q: 安心國旅補助和去年秋冬遊有什麼不同？
不分平日假日皆可使用。自由行每房1000元，離島加碼1000元，團體旅行每人每日補助提高700元，離島加碼提高至1200元。全台22家遊樂園在暑假免費入園擴大至19歲以下，且不限次數。
Q: 國旅補助可否與振興券合併使用？
交通部已爭取到振興券完全適用國旅，包括電子商務訂票也可用，食宿遊購行甚麼都可以買。
Q: 怎麼申請住宿補助？
與秋冬遊一樣，直接向旅館民宿訂房，並於台灣旅宿網上傳身分證明文件，於入住時可直接折抵。
Q：必須先使用基本補助1000元後，才可前往離島折抵1000元嗎？ 可否直接到離島使用2000元？
可以直接到離島使用2000元。
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