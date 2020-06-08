安心旅遊和去年秋冬遊差在哪？ 一次告訴你

近期，生吐司風潮從發源地日本吹向台灣，引發各界熱烈討論，對此，在麵粉堆裡打滾20 多年的我，想從日本吐司文化切入，再回顧台灣吐司的演化歷程，最後帶回它的基本定義：完美的配角！

2020-06-08 09:28