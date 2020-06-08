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安心旅遊7月1日上路！五大方案一次看 自由行每房補助1千

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部觀光局今天公布「安心旅遊國旅補助方案」。聯合報系資料照
交通部觀光局今天公布「安心旅遊國旅補助方案」。聯合報系資料照

隨著新冠肺炎疫情緩解，7月1日起推出「安心旅遊國旅補助方案」，實施至10月31日，優惠不分平假日皆能適用，一周7天都可申請。方案包括團體旅遊優惠、自由行旅客住宿及台灣觀光巴士優惠、觀光遊樂業入園優惠等。自由行每房1000元，團體遊部分，每人每日補助700元，離島再加碼補助。

(一)團體旅遊優惠

1.補助對象為包裝國內團體旅遊行程之合法設立旅行業，每家旅行業以35團為限（每一分公司再多兩團），旅遊天數應為兩天一夜以上，平假日均適用；須安排住宿於依法取得觀光旅館業執照之觀光旅館或取得登記證之旅館或民宿，並使用合法之交通工具。

2.優惠內容及獎助額度

基本團體旅遊每人每日獎助700元，每團應至少10人，每團上限3萬元；入住星級旅館鼓勵團體旅遊入住星級旅館，每人每日獎助700元，每團應至少15人，每團上限5萬元；企業員工旅遊鼓勵辦理企業員工旅遊，每人每日獎助700元，每團應至少15人，每團上限5萬元；長天數行程團體旅遊若旅遊天數為3天2夜以上，每人每日獎助700元，每團應至少15人，每團上限7萬元；離島行程包括前往金門縣、連江縣或澎湖縣團體旅遊，每人每日獎助1200元，每團應至少15人，每團上限7萬元；聘請導遊或領隊擔任隨團人員，每團每日將額外獎助1500元。

(二)自由行旅客優惠

1.基本方案：獎助對象為本國國民(每一身分證字號限使用一次)，入住有參加優惠活動的旅館或民宿，住宿一個晚上一個房間可依實際住宿房價折抵1000元，平假日均適用。

2.離島加碼項目：每人可於金門縣、連江縣、澎湖縣、屏東縣琉球鄉、臺東縣綠島鄉、臺東縣蘭嶼鄉再多使用1次折抵，1個房間1個晚上依實際住宿房價最多折抵1000元，平假日均適用。

(三)觀光遊樂業入園優惠措施

1.高中以下國民暑假免費入園。

2.7月1日至8月31日不限次數平假日均適用。

2.90年7月1日(含)以後出生國民適用。

(四)台灣觀巴自由行優惠

1.獎助台灣觀巴業者提供自由行旅客參加台灣觀巴半日、1日遊行程可享2人同行1人免費。

2.平假日均適用。

（五）補助地方政府辦理在地特色觀光活動

1.補助地方政府依地方特有觀光元素、觀光景點及結合旅宿業規劃具在地特色之活動。

2.每縣市最高補助1000萬元。

方案一團體旅遊優惠內容及獎助額度。圖／觀光局提供
方案一團體旅遊優惠內容及獎助額度。圖／觀光局提供
交通部公布安心國旅補助方案。圖／交通部提供
交通部公布安心國旅補助方案。圖／交通部提供

交通部公布安心國旅補助方案。圖／交通部提供
交通部公布安心國旅補助方案。圖／交通部提供

交通部公布安心國旅補助方案。圖／交通部提供
交通部公布安心國旅補助方案。圖／交通部提供

交通部公布安心國旅補助方案。圖／交通部提供
交通部公布安心國旅補助方案。圖／交通部提供

自由行 國旅補助

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