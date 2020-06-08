惡臭雞糞也能華麗轉身！ 自動化處理成有機質肥料
各式畜牧場現在都成為附近居民閃避的「鄰避設施」，主要是因為畜牧場的畜禽糞便會發出惡臭。農委會畜試所以高溫乾燥造粒將禽畜糞製成有機質肥料，還開發自動化雞糞處理設備，與民間商業蛋雞場合作，研發「雞糞加值產品處理套組」，解決雞糞便惡臭問題。
此套組以乾燥蛋雞糞為原料，經粉碎、製粒及加熱等過程，產製高品質粒狀雞糞肥料，可大幅縮短製程時間及減輕臭味逸散。關鍵的加熱處理技術，可有效殺滅殘存於糞便中的病原菌，確保使用端的安全性。套組應用可提升蛋雞糞附加價值，並有效紓解雞隻排泄物去化問題。
畜試所表示，以傳統堆肥方式處理雞糞，易產生惡臭、耗時、耗工，及需具備足夠的堆肥化空間，且常有品質不均一問題。畜試所與民間商業蛋雞場合作，將雞糞加工成肥料。肥料原料為蛋雞場的乾燥雞糞，原料入料含水率設定19±2%，套組主要由進料、粉碎、製粒、加熱及電控設備組成，製粒粒徑設定為6mm，單位產能達每小時200公斤以上，可處理6萬羽規模蛋雞糞。
畜試所表示，利用乾燥雞糞經製粒及加熱殺菌後產品，可減少體積、增加質量密度、降低臭味及提升安全性，且利於田間施用及產品後續多元化利用，並符合即將正式公告的「雞糞加工肥料（品目編號5-08）」品目規範及相關限制事項，推廣予國內蛋雞業者及機械設備廠商參考。
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