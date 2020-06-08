昨汐止雷擊傷人 吳德榮：鋒面仍近台灣應注意劇烈天氣

昨日鋒面接近，降雨明顯增多並伴隨密集的閃電，汐止發生雷擊傷人事件。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄說，今天鋒面仍在北部海面，應注意劇烈天氣。

吳德榮表示， 今天對流雲系在鋒面前發展，有影響台灣的機率，帶來局部性陣雨或雷雨；因大氣不穩定，仍應注意劇烈天氣並隨時注意氣象局的即時訊息及特報。預測今天氣溫：北部23至31度、中部23至32、南部24至33度、東部23至33度。

吳德榮指出，明天鋒面東移，對台灣的影響減小，各地逐漸轉為多雲時晴，但仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率。周三、四暖氣團增強，各地恢復晴朗、炎如盛夏，最高溫又回到36度左右，要注意防曬、防中暑；山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

他說，周五至下周日仍為炎熱的天氣，但南方水氣略增，高屏、台東部有局部短暫陣雨的機率，大氣不穩定度提高，其他地區午後也有局部陣雨或雷雨的機率。

中央氣象局表示，今天鋒面仍位於台灣北部海面一帶，較接近台灣，大氣環境仍不穩定。西半部及東北部地區有不定時局部短暫陣雨或雷雨，花蓮、台東雲多偶有小雨並要注意午後雷陣雨，各地山區有局部大雨發生的機率，提醒大家外出請攜帶雨具備用，並留意可能發生的短時強降雨。

氣象局說，高溫方面，台東受背風沉降作用影響，有焚風發生的機率，南部地區高溫可達32、33度，其他地區在28至31度間。