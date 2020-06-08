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有站票！端午連假台鐵加開114班車 周三零時開搶
因應端午連假疏運旅客需要，台鐵局今天宣布，自6月24日起至6月29日六天期間，全線加開各級列車總計114班、加掛車廂486輛，於6月10日零時起，開放網路及電話語音訂票。另為加強疏運旅客，開放新自強號每列次於乘車當日限量發售120張無座票。
台鐵說，該次加開列車包含東部地區6月25日至28日加開「樹林－花蓮」直達優惠復興號8班，並提供北宜100元、北花200元優惠票價。並於6月24日至29日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。
台鐵說，端午假期常態實名制優先訂票，自6月10日零時起至6月12日24時止優先提供符合實名制資格旅客得以實名制方式預訂6月24日至6月29日乘車票，未訂完之座位自6月13日零時起全面開放一般旅客訂票。
七班常態實名制車次如下：花蓮為206次（週六行駛）、207次（每日行駛）、238次（週一至六行駛）及240次（週日行駛），供身分證字號U開頭及符合資格旅客優先訂票。台東為405次（周六、日、一行駛）、408次（每日行駛）及431次（每日行駛），供身分證字號V開頭及符合資格旅客優先訂票。
台鐵說，6月24、25日及27、28日東線加開6班實名制自強號列車，於6月11日零時起開放109年3月1日以前設籍花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身份證統一編號第1碼為Ｕ或Ｖ及上開二者之配偶與直系血親一親等國民訂票。
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