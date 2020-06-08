展演搶檔期 藝文場館全席開賣

國內防疫昨解封，藝文場館不再管制進場人流，室內音樂會、劇場演出也不受「間隔座」約束，可開全席賣票，是一大利多。不少展演節目選在此時啟售、並祭出優惠刺激買氣。

兩廳院七月演出的「二○二○新點子實驗場」今啟售，成為疫情過後國家兩廳院重新啟動首波節目，祭出會員不限張數打八折優惠。故宮去年底推出、遇上疫情買氣慘澹的「愛台灣博物館卡」，即起推出在六月底前購買啟用加送效期的優惠，如年卡加贈一八○天效期。

兩年前開辦、累積百場演出廿六萬觀眾的「中正紀念堂民主大道藝文表演」，昨起恢復演出，並首次採線上直播。原定四月舉辦卻因疫情延期的文化嘉年華「城南有意思」，包含市集、特展、兒童劇、城市導覽等，文化總會昨宣布將於端午節假期回歸，成為防疫解禁後台北首場戶外嘉年華；文化總會副秘書長李厚慶說，該活動室內特展採實名制，民眾可自由意願戴口罩入場，未配戴者須保持社交距離。

各博物館對戴不戴口罩也有不同做法。故宮不硬性規定民眾戴口罩，但室內若無法保持適當距離，工作人員將勸導民眾戴口罩。台北當代館館長駱麗真說，因當代館全為密閉空間、展間較小，仍建議觀眾全程戴口罩，若民眾不戴，「館員會一直宣導」。

至於表演場館，因不採間隔座無法保持社交距離，民眾看戲聽音樂會還是須戴口罩。