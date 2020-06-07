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老被外國人嫌髒 全台將推「一縣市一環保夜市」洗汙名

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
台灣夜市常被外國觀光客批評又髒又亂。記者翁浩然／攝影
台灣夜市常被外國觀光客批評又髒又亂。記者翁浩然／攝影

台灣夜市以美味小吃聞名全球，但總被外國觀光客批評髒臭不衛生，且濫用一次性餐具，製造大量垃圾，交通部觀光局多年前評選環保夜市還從缺。環保署下半年將首度推動「一縣市一環保夜市」，由各縣市提報夜市名單，須符合環保餐具、垃圾回收、改善油煙、乾淨公廁等指標，讓夜市不再成為髒亂的代名詞。

環保署廢管處長賴瑩瑩說，環保夜市有很多作法，主要是使用環保餐具，可由攤商直接提供環保餐具，或設立租賃餐具的攤位。各攤商要做好資源回收，提升空氣清淨及公廁整潔度，或是落實油水分離，避免將油直接排入水溝。

賴瑩瑩表示，下半年將力推「一縣市一環保夜市」，各縣市六月底提報示範夜市的名單，並規畫要做哪些項目，環保署會根據計畫內容給予適當補助。

空保處長蔡孟裕說，民眾逛夜市或坐下來用餐時，聞到攤商油煙會很不舒適，其實餐飲油煙可透過空汙防制設備解決，但有些業者經濟能力不足，無法購買或租賃設備。為配合環保夜市政策，將提供兩百個名額補助攤商租賃空汙防制設備，可改善夜市環境，提高消費者前往意願，促進觀光發展。

蔡孟裕指出，空汙防制設備每月租金約兩千元，環保署將提供每月最高一千兩百元補助，最長補助一年，各縣市提報的環保夜市攤商才可申請。

少數地方政府近年也推動環保夜市，台北寧夏夜市內用只供環保餐具，新北樂華夜市增設自備餐具洗滌區，但各縣市自己做自己的，難形成大規模改善。

爭好氣聯盟發言人石毓菁認為，很多折疊碗又輕又小，應鼓勵消費者「一個碗走遍夜市」，並搭配攤商集點活動，提高接受度。現代人都有環保意識，若逢甲夜市等知名夜市標榜環保、減塑，將大大加分。

台南社大環境能源講師林元笠表示，環保夜市也可考慮從綠能出發，台灣再生能源以太陽能為主，但夜市多半開在晚上，要有足夠的儲能設備，對果汁機等耗電量較大的產品較沒有經濟效益，可先從低耗電的照明設備作示範，未來再根據各夜市特性循序漸進推動。

夜市 餐具 環保署

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