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防疫解封瘋出遊 國5雪隧大爆車潮一度回堵7.5公里

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
防疫解封，民眾也紛紛出遊，國5雪隧傍晚的北上車潮一度從雪隧口回堵7.5公里，時速僅10公里，預估要到晚上11點多才能疏解。圖／截自高公局路況即時系統
防疫解封，民眾也紛紛出遊，國5雪隧傍晚的北上車潮一度從雪隧口回堵7.5公里，時速僅10公里，預估要到晚上11點多才能疏解。圖／截自高公局路況即時系統

今天起防疫解封，民眾也紛紛出遊，使得國5雪隧車流爆大量，今天傍晚北上車潮一度從雪隧口回堵約7.5公里，時速只有10公里，比起連續假期回堵更嚴重，預計要到晚上11點多才能疏解。

疫情期間大家「悶」壞了，中央流行疫情指揮中心宣布防疫解封，不少民眾湧向宜花東旅遊。高公局坪林行控中心表示，周五及周六就有不少車流，今天北返車流更多，下午3點到8點實施北上高乘載管制，吃過晚餐的今晚8點以後，將會再出現另一波車潮。

行控中心上午10點10分，開啟國5主線匝道儀控，昨晚儀控到11點才關閉，今晚預估至少也要11點以後才可能結束。

傍晚時段，雪隧北上車潮一度回堵長達7.5公里，頭城、宜蘭、羅東等交流道也有2.5公里至1.5公里的排隊車龍，最嚴重時的行車時間比平常多出將近一倍，請用路人保持車距，耐心行駛。

雪隧 車潮 疫情

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