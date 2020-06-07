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今起大解封北車大廳地板「被坐爆」 交通部回應了

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影／今起大解封北車大廳地板「被坐爆」 交通部回應了

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今起雙鐵大規模解封，台北車站大廳地板人滿為患。記者曹悅華／攝影
今起雙鐵大規模解封，台北車站大廳地板人滿為患。記者曹悅華／攝影

台北車站大廳地板是否開放席地而坐，引發關注。隨著今天雙鐵大規模解封，北車大廳人滿為患，直接「被坐爆」，幾乎重現以往景象。對此，交通部說，目前台鐵正在研議新方案，出爐前按照防疫新生活指引，若無法保持社交距離就戴上口罩。

記者下午實地走訪台北車站，不同於先前疫情期間幾乎無人席地而坐，今天大廳聚集許多民眾，有些是正在等車的旅客，有些是三五好友聚集，亦有不少移工出現，互相談天說地。

大廳告示牌寫著，根據中央流行疫情指揮中心指示，在新冠肺炎疫情期間，呼籲民眾在大廳內保持社交距離、避免群聚、維持環境清潔，對比先前疫情期間，明確寫下「禁止民眾群聚」於車站展演大廳、東1門和東3門，規定顯得更為寬鬆，亦沒有看到車站員工或是路警驅趕民眾現象。

一位旅客就說，他正在等火車回桃園，下午3時到的時候就發現大家都坐在地板，所以自己和朋友也坐下來，已經坐超過一小時，「大解禁代表地板也可以坐了」。

民眾林小姐說，知道今天解封，但不知道會突然聚集這麼多人，有點嚇到，但她說只要不要影響到購票，都還可以接受。另一位趙先生表示，對於是否開放沒有太大意見，但希望可以做人潮管控，至少不要多到擋住路線。

一名移工則表示，知道今天解封所以特別來這裡，很開心又可以聚集於此，感覺已經好久沒有透透氣，很珍惜這個空間，也希望之後會繼續開放。

針對北車大廳在今天大規模解封後是否開放席地而坐，交通部政務次長王國材說，目前就是按照指揮中心防疫新生活指引，若無法保持社交距離地方就戴口罩。新的方案台鐵還在研議中，看是要畫分區域等都還在討論。

台鐵局表示，於防疫期間，旅客乘車及使用車站空間均應符合指揮中心防疫新生活各項律定，例如沒有保持社交距離就戴口罩。台鐵局將以柔性方式進行勸導，請大家配合。

至於未來台北站中央大廳，台鐵局說將以公共空間、公眾使用的模式推動，透過公民討論等方式，研議最妥適的方案。

今起雙鐵大規模解封，台北車站大廳地板人滿為患。記者曹悅華／攝影
今起雙鐵大規模解封，台北車站大廳地板人滿為患。記者曹悅華／攝影
今起雙鐵大規模解封，台北車站大廳地板人滿為患。記者曹悅華／攝影
今起雙鐵大規模解封，台北車站大廳地板人滿為患。記者曹悅華／攝影
今起雙鐵大規模解封，台北車站大廳地板人滿為患。記者曹悅華／攝影
今起雙鐵大規模解封，台北車站大廳地板人滿為患。記者曹悅華／攝影

社交距離 疫情 台北車站

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