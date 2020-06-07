快訊

又出事！台鐵民雄=嘉義間路人侵入路線遭自強號撞

今起大解封北車大廳地板「被坐爆」 交通部回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一張圖看一周天氣！明鋒面近各地仍有雨 周二起放晴

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中央氣象局今天在臉書粉絲團「報天氣」解析未來一周天氣。圖／取自臉書粉絲團「報天氣」
中央氣象局今天在臉書粉絲團「報天氣」解析未來一周天氣。圖／取自臉書粉絲團「報天氣」

中央氣象局今天在臉書粉絲團「報天氣」解析未來一周天氣，明天鋒面仍在台灣附近，各地有雨，其中西半部留意局部短暫陣雨或雷雨。周二開始到下周日，天氣大致穩定，僅東半部偶爾陣雨。

氣象局說，經歷昨天天氣大變，今天天氣也不是太穩定，明天鋒面還是在台灣附近，各地有雨，降雨最明顯的為台中以北、宜蘭地區較為明顯，西半部會有局部性的陣雨甚至雷雨的機會，午後加上熱力作用，山區的雨勢會更明顯，請民眾仍要攜帶雨具備用，到山區活動也要注意天氣的變化。

氣溫部分，氣象局說明天受到鋒面影響，北部25到32度，中部26到33度，南部27到33度，東部26到32度。

氣象局說，當大平洋高壓出來，讓鋒面往北漂到大陸華中一帶，周二開始一直到下周日，各地天氣大致穩定，各地轉為多雲到晴，只有東半部偶爾陣雨，但午後北部地區及中南部山區仍要留意雷陣雨情形。

氣溫部分，氣象局說北部25到35度，中部25到34度，南部26到35度，東部26到33度。

氣象局提醒，未來幾天艷陽高照，高溫悶熱，出門在外一定要多補充水分及注意防曬

氣象局 防曬

延伸閱讀

15縣市大雨特報！鋒面接近 慎防雷擊強陣風

今明兩天注意雷雨！吳德榮：未來一周熱得像盛夏

今天8縣市上看36度！氣象局對花東、台北發高溫橘燈

今天降雨機率提高 吳德榮：明天鋒面接近

相關新聞

一張圖看一周天氣！明鋒面近各地仍有雨 周二起放晴

中央氣象局今天在臉書粉絲團「報天氣」解析未來一周天氣，明天鋒面仍在台灣附近，各地有雨，其中西半部留意局部短暫陣雨或雷雨。...

鋒面接近！16縣市豪雨大雨特報 南投最劇烈慎防豪雨

中央氣象局對16縣市發布豪雨大雨特報。氣象局說，受到鋒面接近影響，易有短時強降雨，今天南投地區有局部大雨或豪雨發生的機率...

影／家樂福開賣盒裝口罩 彰化限量80盒大排長龍

口罩管制禁令解除，家樂福宣布今天將有台灣康匠醫療口罩50入盒裝共5000盒（共25萬片）分配到家樂福全台68家量販店販售...

解封樂！3萬人湧入墾丁 2月以來單日最大量

隨著國內疫情趨緩，今天起全台景點大解封，盡管恰逢周末尾聲，南下車潮依舊不減，甚至出現罕見的平日訂房遊客。根據警方從屏鵝公...

疫情解封！高雄義大世界、旗山老街人潮回流

疫情解封開心迎人流！高雄義大世界遊樂園人潮回升，今天遊客量眾多，旗山老街也有明顯人潮。老街攤商開心說，疫情趨緩，遊客人數...

一張圖看大眾運輸解封 林佳龍：搭雙鐵不再腰巴豆

連56天無本土病例，國內防疫今天起解封。交通部長林佳龍在臉書表示，感謝所有國民共同努力，今天才能迎來有條件解封。「搭雙鐵...

16縣市豪雨大雨特報！這三縣市雨最大 嘉義則有大雷雨

中央氣象局再針對16縣市發豪雨大雨特報。氣象局說鋒面接近影響，易有短時強降雨，今天南投、花蓮地區及嘉義山區有局部大雨或豪...

影／今起大解封北車大廳地板「被坐爆」 交通部回應了

台北車站大廳地板是否開放席地而坐，引發關注。隨著今天雙鐵大規模解封，北車大廳人滿為患，直接「被坐爆」，幾乎重現以往景象。...

今明預防間歇性降雨 周二放晴

受夾帶大量水氣的鋒面影響，全台各地今天都有間歇性的雨勢，尤其台中以北降雨明顯。北部及東半部山區午後熱對流雲系旺盛，將有強...

疫情趨緩民眾不再搶酒精 藥師：大量庫存造成困擾

新冠肺炎疫情爆發之初，民眾瘋搶防疫物資，其中消毒酒精更是一瓶難求，為此台灣菸酒公司推出濃度75%的防疫酒精，生產逾180...

疫情解封！高雄市7文化場館票價優惠 觀光明顯回溫

隨著疫情趨緩，國內正式擴大鬆綁民眾生活防疫規範。高雄市府從6月起，推出7個文化場館門票平日免費、假日優惠票，並舉辦多項活...

年輕人比老人孤寂 關鍵在期望值

年輕人比老人更容易感到孤寂？研究發現，孤寂感可能會隨著年齡的增長而降低；此外，比起傾向集體主義的社會，此孤寂感在個人主義社會中更為普遍；且比起女性，這種現象在男性中更為普遍。孤寂可以理解為「實際和期望的社會關係之間的差異」，可藉由比較而區分出程度多寡。

熱門新聞

今起解封 台鐵人員抱怨：乘客誤以為進站不用戴口罩

15縣市大雨特報！鋒面接近 慎防雷擊強陣風

今明兩天注意劇烈天氣 吳德榮：未來一周熱得像盛夏

首度！台灣虎航最快7月初支援華信飛澎湖 每天三到四趟

殺破狼周運勢／白羊秘密戀情曝光 處女職場氣氛不佳

有食譜！魚肉搭蔬菜 美味營養不怕胖

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。