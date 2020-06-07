一張圖看一周天氣！明鋒面近各地仍有雨 周二起放晴

中央氣象局今天在臉書粉絲團「報天氣」解析未來一周天氣，明天鋒面仍在台灣附近，各地有雨，其中西半部留意局部短暫陣雨或雷雨。周二開始到下周日，天氣大致穩定，僅東半部偶爾陣雨。

氣象局說，經歷昨天天氣大變，今天天氣也不是太穩定，明天鋒面還是在台灣附近，各地有雨，降雨最明顯的為台中以北、宜蘭地區較為明顯，西半部會有局部性的陣雨甚至雷雨的機會，午後加上熱力作用，山區的雨勢會更明顯，請民眾仍要攜帶雨具備用，到山區活動也要注意天氣的變化。

氣溫部分，氣象局說明天受到鋒面影響，北部25到32度，中部26到33度，南部27到33度，東部26到32度。

氣象局說，當大平洋高壓出來，讓鋒面往北漂到大陸華中一帶，周二開始一直到下周日，各地天氣大致穩定，各地轉為多雲到晴，只有東半部偶爾陣雨，但午後北部地區及中南部山區仍要留意雷陣雨情形。

氣溫部分，氣象局說北部25到35度，中部25到34度，南部26到35度，東部26到33度。

氣象局提醒，未來幾天艷陽高照，高溫悶熱，出門在外一定要多補充水分及注意防曬。