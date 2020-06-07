疫情解封！高雄市7文化場館票價優惠 觀光明顯回溫

隨著疫情趨緩，國內正式擴大鬆綁民眾生活防疫規範。高雄市府從6月起，推出7個文化場館門票平日免費、假日優惠票，並舉辦多項活動。文化局表示，像打狗英領館、鳳儀書院、紅毛港文化園區、糖鐵故事館、哈瑪星鐵道館、見城館、駁二藝術特區等景區，觀光有明顯回溫。

6月7日場館全面解封，加上高市府6月推出七大文化園區平日免票、假日優待票政策，許多遊客得知後，今天都攜家帶眷來到打狗英國領事館遊憩、聆聽園區導覽。文化局指出，打狗英國領事館入園人數較上周提升約3倍，平日尤其明顯，鳳儀書院、旗山車站入園人數也較上周提升2倍，顯見人潮陸續回流。

紅毛港文化園區從6月開放平日免票後，平日大概增加1.5倍入園人數。整體而言與前4個月相比，入園人數增加約2成。而船票因未實施優惠，但有門票優惠帶動，整體搭船人 數與前4個月相比約增加5%。

高雄市歷史博物館所屬三園區「見城館」、「台灣眷村文化園區」與「哈瑪星鐵道館」，在6月實施平日免費，與五月最後一周相比，有顯著成長，哈瑪星鐵道館、見城館都大幅成長，台灣眷村文化園區也有倍數成長。