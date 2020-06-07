解封樂！3萬人湧入墾丁 2月以來單日最大量

隨著國內疫情趨緩，今天起全台景點大解封，盡管恰逢周末尾聲，南下車潮依舊不減，甚至出現罕見的平日訂房遊客。根據警方從屏鵝公路南下車流量估算，昨天約有3萬人湧入墾丁，是今年2月以來單日最大量，解禁後人潮與車潮再度於墾丁大街湧現。

鵝鑾鼻燈塔商店街業者表示，昨天人潮沒有比今天多，感覺部分遊客是昨天到高雄參加罷免選舉，今天順道下墾丁遊玩。

一名地方導覽人員說，先前受疫情的影響，墾丁部分景點都不開放，6月解封後，這周報名導覽的團體有些許回溫的現象。

屏東縣民宿協會理事長林淑敏說，自從「防疫五月天」造訪屏東後，接連幾周民宿訂房是客滿狀態。