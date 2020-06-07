年輕人比老人孤寂 關鍵在期望值

年輕人比老人更容易感到孤寂？研究發現，孤寂感可能會隨著年齡的增長而降低；此外，比起傾向集體主義的社會，此孤寂感在個人主義社會中更為普遍；且比起女性，這種現象在男性中更為普遍。孤寂可以理解為「實際和期望的社會關係之間的差異」，可藉由比較而區分出程度多寡。

男人比女人更孤寂

根據《今日醫學新聞》報導，這項研究發表在《個性與個體差異》雜誌，該研究借鑒了英國廣播公司（BBC）為「寂寞實驗」而收集並新發布的重要全球數據庫。近年來，孤寂感已成為心理學研究重點，證明其對個人和社會的影響證據不斷增加。孤寂對人們的福祉和經濟產生負面影響，增加人們對醫療可能的需求。

「孤寂可以理解為『實際和期望的社會關係之間的差異』。」本研究的作者指出，根據此定義，如果一個人比另一個人想要更多的社會關係，那麼具有相同社會關係數的兩個人的孤寂感可能會有所不同。

相反，如果兩個人希望擁有相同數量的社會關係，則其中一個人擁有更多的社會關係，他們會經歷不同程度的孤寂感。

「事實上，孤寂並不只是老年人的困境。」英國埃克塞特大學的巴雷托教授說，「實際上，年輕人有更多的孤寂感。」由於孤寂感源於人們的社交關係不如所願，這可能是由於年輕人和老年人持有不同的期望。英國曼徹斯特大學教授夸特則指出，比起女性，「孤寂感」往往會給男人帶來更多的恥辱感。

獨立自主反而孤寂

根據《今日科學》報導，該研究來自全球4萬6,000多名參與者的反饋，參與者的年齡介於16~99歲之間，根據調查結果，生活在個人主義社會中的年輕人（例如英國或美國）比集體主義社會中的老年婦女（例如中國或巴西）更有可能感到孤寂，在個人主義社會中，承認孤寂感也是一種不可承受之重，因為人們背負了能夠獨立自主的社會期望。

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