影／防疫解封 東北角推出龜山島老龜友尋根、大家龜秀

國內連續56天無本土病例，中央防疫指揮中心宣布防疫解封，鬆綁藝文、餐飲、休閒活動場所不受限人數規範。東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處今天也啟動「龜山島開放觀光20周年慶」活動，希望藉此振興觀光，讓受疫情影響而沉寂已久的產業恢復生機。

管理處長陳美秀及主任吳慶福表示，受疫情衝擊，業者無不期盼盡快推出振興方案。今年是龜山島開放觀光20周年，隨著中央防疫中心解封，活動人數不再受限管控，並配合7月1日「安心旅遊」上路，啟動20周年相關活動如節慶儀式、老照片特展、紀念商品贈禮、優惠折扣等將全面起跑，吸引觀光人潮。

陳美秀說，20年開放觀光一路走來，雖然遭遇很多問題，但是唯一不變的是管理處對龜山島生態的堅持，大家對龜山島的記憶和感情。

1977年以前龜山島都有人居住，後因軍事需要，居民遷至台灣本島，管理處為慶祝「龜山島開放觀光20周年」，特別發出尋人啟事，徵求「老龜友尋根活動」，凡過去曾在龜山島國小畢業同學、老師、昔日服務的駐地警察、官兵、醫生及護士等，歡迎8月1日一起回娘家，在島上開同樂會，尋找遷村前的島嶼生活記憶；另外活動當天姓名字中有「龜」字民眾，可獲得免費登島，限額20名。

此外還舉辦「大家龜秀影片選拔徵件」，主題以龜山島生態為影片主軸，在島上拍攝1分半鐘短影音，歡迎登島民眾分享島上美麗風光，以創意方式介紹龜山島旅遊特色，即日起徵件至7月31日下午5點，以網路票選選出特優獎1名3萬元、優勝獎1名1萬元、佳作獎3名3000元，並有免費登島優惠名額。