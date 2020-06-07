室內場館多 北市動物園仍採實名制入園

今天起全台大解封，但天公不做美，中午起下起滂沱大雨，截至下午2時，台北市立動物園今早遊客總數為7087人，較昨日同時段遊客量減少3000人，另考量室內場館仍須實名制，民眾入園時仍須實名制，為顧及室內動線、觀賞品質，室內場館也有人流管制。

北市府先前宣布，6月7日起台北市全面解封，包含維持社交距離、室內實名制、取消活動人數限制等。

不過，動物園如大貓熊館、穿山甲館等皆屬室內場館，園方考量室內場館不只一處，目前仍維持大門口實名制，民眾入園時，仍需出示身分證條碼，或填寫實名制登記卡，由場館人員透過北市實名制APP登錄後即可入園，另也建議民眾戴口罩入園。

園方表示，雖然疫情趨緩，但考量觀賞品質，室內場館仍會進行人流管制，企鵝館、大貓熊館每20分鐘放行100名民眾入館參觀；兩棲爬蟲館、穿山甲館、昆蟲館、教育中心，每30分鐘放行100名民眾入館參觀。