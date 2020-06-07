快訊

17縣市大雨特報！短時強降雨 注意雷擊及強陣風

首度！台灣虎航最快7月初支援華信飛澎湖 每天三到四趟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

首度！台灣虎航最快7月初支援華信飛澎湖 每天三到四趟

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
疫情衝擊國際航班，台灣虎航首度支援國內離島航線。圖／台灣虎航提供
疫情衝擊國際航班，台灣虎航首度支援國內離島航線。圖／台灣虎航提供

新冠肺炎疫情衝擊全球航空業，民眾出國需求降低，轉為投入離島旅遊，其中又以澎湖最為熱門，國內航空公司也以增加座位、放大機型因應。華信航空今天證實，規畫濕租方式向同集團的台灣虎航租借飛機，最快7月初投入馬公航線，每天飛三到四趟，這也是台虎自2014年營運以來首度加入國內航線。

航空業界近日在傳，華信將向台虎租借飛機飛離島航線，對此民航局表示有聽聞，但尚未收到申請文件。屆時若收到申請，還需要通過航機務審查，因為濕租不只租航空器，連機組員都要租，華信機組員如果沒有飛過虎航機型，必須做相關訓練跟準備。

本報向華信查證確有此事，會有濕租規畫是為了滿足市場需求，最快下周報民航局，申請澎湖及金門兩個航線。按內部規畫，目前預計向虎航租借一到兩架A320飛機（台虎共１11架），每架座位數180個，最快7月初投入離島航線，不過7月將先飛澎湖馬公航線，不會飛金門，並以松山機場為主要航站，串飛高雄及台中，三個點都會飛馬公，只是頻率不同而已。

台虎則表示，台虎是僅經營國際航線的航空公司。因華航集團配合政府推廣國內旅遊，由華信航空整合集團機隊資源，做最佳化運用，目前還在研議階段。

面對離島旅遊大爆發，華信6月澎湖、金門航線均已規畫增班，也會放大為104人座的E190機型，金門航線則會視旅遊市場恢復速度以及小三通解禁時程，逐步恢復疫情前的班次、總機位數。

立榮6月開始就台灣飛往各離島航線也已大幅增加航班，7月更將進一步增加運能，座位數將達歷史高峰近50萬，其中澎湖較去年同期增加1.8萬個座位數，已放大為A321機型。

業內人士說，7、8月市場對離島的需求很強，據雄獅、康福等大旅行社預估，國際線航線至少要到明年春節才能恢復，除了越南、沖繩等航點，其他幾乎在年底前都沒有機會，紐西蘭、澳洲等航點雖然安全不過太遠，對民眾出遊誘因也會降低，這時候如何放大離島航線的運能就顯得非常重要。

據了解，華信的優勢就是華航集團三家航空公司都是同一個老闆，一開始華信是想要向華航租波音737-800(738)飛機，不過考量台虎A320飛航成本較低，加上台虎目前幾乎完全沒有收入，基於互相幫忙，最後決定向台虎租借。

航線 華信 澎湖

延伸閱讀

澎湖發現浮屍 海巡隊：海釣客疑遭雷殛而亡

韓國瑜遭罷免 台東、澎湖二縣長齊惋惜

暑假至離島花東玩 搭飛機省百元以上

國內線機票30日降價 台北飛金門澎湖省逾百元

相關新聞

首度！台灣虎航最快7月初支援華信飛澎湖 每天三到四趟

新冠肺炎疫情衝擊全球航空業，民眾出國需求降低，轉為投入離島旅遊，其中又以澎湖最為熱門，國內航空公司也以增加座位、放大機型...

今起大解封 疾管署「愛德華諾頓」提醒兩種人記得規律就醫

中央流行疫情指揮中心考量國內新冠肺炎疫情風險低，為了讓民眾順利恢復正常生活，今天達到四個潛伏期滿，仍維持本土病例零確診且...

15縣市大雨特報！鋒面接近 慎防雷擊強陣風

氣象局針對15縣市發布大雨特報。氣象局說，鋒面接近影響，易有短時強降雨，今天台中以北、南投、宜蘭地區及嘉義以南山區有局部...

快加油！汽油連六漲再升0.7元 92無鉛也破2字頭

由於北半球進入夏天開車用油旺季、OPEC+減產目標不變，國際原油價格持續回升，國內油價已經連六周漲！中油自明（8）日凌晨...

今起解封 台鐵人員抱怨：乘客誤以為進站不用戴口罩

今天就是大規模解封的日子，以雙鐵來說，民眾進站後若能維持社交距離，可脫下口罩。不過就有車站員工向本報投訴，許多民眾誤以為...

陳時中高人氣登台北101 地震也來湊熱鬧

今天6月7日是國內大解封的日子，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中特別在解封首日來到台灣國家級地標台北101，成為觀景台解...

影／防疫解封 東北角推出龜山島老龜友尋根、大家龜秀

國內連續56天無本土病例，中央防疫指揮中心宣布防疫解封，鬆綁藝文、餐飲、休閒活動場所不受限人數規範。東北角暨宜蘭海岸國家...

室內場館多 北市動物園仍採實名制入園

今天起全台大解封，但天公不做美，中午起下起滂沱大雨，截至下午2時，台北市立動物園今早遊客總數為7087人，較昨日同時段遊...

17縣市大雨特報！短時強降雨 注意雷擊及強陣風

中央氣象局下午3時發布17縣市大雨特報，鋒面接近影響，易有短時強降雨，今天台中以北、南投、宜蘭、花蓮、澎湖地區及雲林以南...

《美少女戰士》結局竟然超獵奇！十大水手服戰士人氣排行

如果全世界的少女漫畫只能留一部，相信女孩們都會毫不猶豫地選擇《美少女戰士》！就算小時候沒看過，也一定聽過「我要代替月亮懲罰你！」這句經典台詞，難怪連重製版本都引發新一波熱潮。

汕頭火鍋成罷韓最大贏家？登熱搜、聲量單日爆增超過5500筆

韓國瑜2020年初總統大選落敗後取消開國際記者會，而是選擇到「汕頭火鍋」店用餐引起網路熱議，此事不僅讓反韓民眾議論，也意外延伸出網路討論汕頭火鍋有這麼好吃嗎、汕頭火鍋是什麼等話題。如今韓國瑜確定被罷免，「汕頭火鍋」再次登上熱搜，根據google trends顯示，今（6日）就有超過一萬筆搜尋，汕頭火鍋意外成為罷韓案中的爆紅商機。

一張圖看大眾運輸解封 林佳龍：搭雙鐵不再腰巴豆

連56天無本土病例，國內防疫今天起解封。交通部長林佳龍在臉書表示，感謝所有國民共同努力，今天才能迎來有條件解封。「搭雙鐵...

熱門新聞

注意雷擊強陣風 全台13縣市大雨特報

今起解封 台鐵人員抱怨：乘客誤以為進站不用戴口罩

今明兩天注意劇烈天氣 吳德榮：未來一周熱得像盛夏

15縣市大雨特報！鋒面接近 慎防雷擊強陣風

殺破狼周運勢／白羊秘密戀情曝光 處女職場氣氛不佳

有食譜！魚肉搭蔬菜 美味營養不怕胖

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。