首度！台灣虎航最快7月初支援華信飛澎湖 每天三到四趟

新冠肺炎疫情衝擊全球航空業，民眾出國需求降低，轉為投入離島旅遊，其中又以澎湖最為熱門，國內航空公司也以增加座位、放大機型因應。華信航空今天證實，規畫濕租方式向同集團的台灣虎航租借飛機，最快7月初投入馬公航線，每天飛三到四趟，這也是台虎自2014年營運以來首度加入國內航線。

航空業界近日在傳，華信將向台虎租借飛機飛離島航線，對此民航局表示有聽聞，但尚未收到申請文件。屆時若收到申請，還需要通過航機務審查，因為濕租不只租航空器，連機組員都要租，華信機組員如果沒有飛過虎航機型，必須做相關訓練跟準備。

本報向華信查證確有此事，會有濕租規畫是為了滿足市場需求，最快下周報民航局，申請澎湖及金門兩個航線。按內部規畫，目前預計向虎航租借一到兩架A320飛機（台虎共１11架），每架座位數180個，最快7月初投入離島航線，不過7月將先飛澎湖馬公航線，不會飛金門，並以松山機場為主要航站，串飛高雄及台中，三個點都會飛馬公，只是頻率不同而已。

台虎則表示，台虎是僅經營國際航線的航空公司。因華航集團配合政府推廣國內旅遊，由華信航空整合集團機隊資源，做最佳化運用，目前還在研議階段。

面對離島旅遊大爆發，華信6月澎湖、金門航線均已規畫增班，也會放大為104人座的E190機型，金門航線則會視旅遊市場恢復速度以及小三通解禁時程，逐步恢復疫情前的班次、總機位數。

立榮6月開始就台灣飛往各離島航線也已大幅增加航班，7月更將進一步增加運能，座位數將達歷史高峰近50萬，其中澎湖較去年同期增加1.8萬個座位數，已放大為A321機型。

業內人士說，7、8月市場對離島的需求很強，據雄獅、康福等大旅行社預估，國際線航線至少要到明年春節才能恢復，除了越南、沖繩等航點，其他幾乎在年底前都沒有機會，紐西蘭、澳洲等航點雖然安全不過太遠，對民眾出遊誘因也會降低，這時候如何放大離島航線的運能就顯得非常重要。

據了解，華信的優勢就是華航集團三家航空公司都是同一個老闆，一開始華信是想要向華航租波音737-800(738)飛機，不過考量台虎A320飛航成本較低，加上台虎目前幾乎完全沒有收入，基於互相幫忙，最後決定向台虎租借。