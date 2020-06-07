全台今起大解封 各大森林園區、林鐵解除人數限制

國內連續56天無新增新冠肺炎本土病例，今起確定全台大解封，林務局表示，轄管各國家森林遊樂區、平地森林園區、林業文化園區、自然教育中心、生態教育館、烏來台車、阿里山林業鐵路與太平山蹦蹦車，今起解除承載人數限制，但是入園仍須量測體溫，搭乘鐵路設施與室內等無法維持安全社交距離場所，仍須戴上口罩。

林務局表示，森林中的負離子濃度比都市地區高出三倍以上，芬多精的生物活性又能提升人體免疫力、平衡身心，國內外亦有諸多研究指出，走入自然進行戶外活動更能夠培養孩童的觀察力、想像力、創造力、邏輯思考力與專注力，可強健體魄，也是對日常壓力的「身心紓困」。

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