來拍畢業照「送10張門票」！六福村畢業季祭優惠

隨著畢業季到來，總是吸引學生前來拍攝畢業照的「六福村」推出畢業生特別活動，只要上傳畢業照片，就可參加抽獎，有機會獲得10張免費門票。另外每日也會推出499元的限量優惠門票。

許多畢業學子喜歡穿著學士福、跟著同學來場畢業小旅行，同時拍攝趣味畢業照。六福村表示，畢業生在六福村可以到阿拉伯皇宮、大怒神、旋轉木馬等設施拍攝畢業照，也可以跟白老虎、狐獴等動物一起比帥比可愛。即日起至6月14日期間，只要將園區內所拍攝的畢業照，參與IG活動，就可以進行線上票選活動，優選隊伍可獲得10張免費門票（價值9990元）及夏日限量好禮。

除了畢業生活動之外，即日起至6月30日期間，六福村官網也推出抗疫有成優惠票，原價999元，優惠價499元，每日限量100張。業者也表示，園區內會持續定時消毒、加強防疫措施，讓旅客安心入園。

另外，為了振興國內觀光旅遊，交通部觀光局近期也針對「高中以下學生」，推出遊樂園優惠方案。包括小人國、六福村、麗寶樂園、劍湖山世界、九族文化村等全台22間遊樂園，於7、8月可享「免費入園」的優惠，成為疫情趨緩過後的國旅大利多。