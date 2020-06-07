防疫解封 江南渡假村「百舟齊發」端午優惠多

疫情解封，台糖江南渡假村今舉辦「百舟齊發-舟聚尖山埤」活動，邀集百位舟友自備獨木舟或划浪板，共同響應中央流行疫情指揮中心「防疫新生活運動」，體驗全國唯一水庫獨木舟的泛舟樂趣。

江南渡假村總經理陳永成表示，尖山埤水庫為一內陸水庫，景色優美，終年水波碧綠、平靜無浪，極適合從事各類水域活動。為鼓勵民眾走出戶外，即日起推出獨木舟體驗1小時(含教學)每人平日300元、假日350元優惠(原價500元)，4人成行，門票另計。

另外，端午連假期間(6/25至28)再享台南市民入園半價(75元)優惠、訂餐免收服務費及住宿會館精緻雙人房平日3500元、假日4700元(原價5200元)等多項優惠。