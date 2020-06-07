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防疫解封 江南渡假村「百舟齊發」端午優惠多

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
防疫解封，台糖江南渡假村推水上活動邀請遊客來體驗。記者謝進盛／翻攝
防疫解封，台糖江南渡假村推水上活動邀請遊客來體驗。記者謝進盛／翻攝

疫情解封，台糖江南渡假村今舉辦「百舟齊發-舟聚尖山埤」活動，邀集百位舟友自備獨木舟或划浪板，共同響應中央流行疫情指揮中心「防疫新生活運動」，體驗全國唯一水庫獨木舟的泛舟樂趣。

江南渡假村總經理陳永成表示，尖山埤水庫為一內陸水庫，景色優美，終年水波碧綠、平靜無浪，極適合從事各類水域活動。為鼓勵民眾走出戶外，即日起推出獨木舟體驗1小時(含教學)每人平日300元、假日350元優惠(原價500元)，4人成行，門票另計。

另外，端午連假期間(6/25至28)再享台南市民入園半價(75元)優惠、訂餐免收服務費及住宿會館精緻雙人房平日3500元、假日4700元(原價5200元)等多項優惠。

合作業者團隊發展公司副總廖炳權也提醒民眾，報名參加獨木舟活動需採實名制登記，並遵守防疫相關規定，同樣可以放心體驗戶外水上活動。團隊發展公司(TA)與台灣外展(OBT)多年來在江南渡假村透過獨木舟、水庫滑索、跳水、 攀樹等冒險挑戰設施，辦理超過上百場次的企業培訓課程、團隊建立課程與戶外教學，詳細活動內容請洽服務專線（06）6233888，或上官網 http://www.chiensan.com.tw 查詢。

台糖江南渡假村今舉辦「百舟齊發-舟聚尖山埤」活動。記者謝進盛／翻攝
台糖江南渡假村今舉辦「百舟齊發-舟聚尖山埤」活動。記者謝進盛／翻攝

獨木舟 水庫 疫情

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