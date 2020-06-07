聽新聞
test
0:00 / 0:00
防疫解封 江南渡假村「百舟齊發」端午優惠多
疫情解封，台糖江南渡假村今舉辦「百舟齊發-舟聚尖山埤」活動，邀集百位舟友自備獨木舟或划浪板，共同響應中央流行疫情指揮中心「防疫新生活運動」，體驗全國唯一水庫獨木舟的泛舟樂趣。
江南渡假村總經理陳永成表示，尖山埤水庫為一內陸水庫，景色優美，終年水波碧綠、平靜無浪，極適合從事各類水域活動。為鼓勵民眾走出戶外，即日起推出獨木舟體驗1小時(含教學)每人平日300元、假日350元優惠(原價500元)，4人成行，門票另計。
另外，端午連假期間(6/25至28)再享台南市民入園半價(75元)優惠、訂餐免收服務費及住宿會館精緻雙人房平日3500元、假日4700元(原價5200元)等多項優惠。
合作業者團隊發展公司副總廖炳權也提醒民眾，報名參加獨木舟活動需採實名制登記，並遵守防疫相關規定，同樣可以放心體驗戶外水上活動。團隊發展公司(TA)與台灣外展(OBT)多年來在江南渡假村透過獨木舟、水庫滑索、跳水、 攀樹等冒險挑戰設施，辦理超過上百場次的企業培訓課程、團隊建立課程與戶外教學，詳細活動內容請洽服務專線（06）6233888，或上官網 http://www.chiensan.com.tw 查詢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言