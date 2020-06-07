汽油應調漲1.9元…中油公告僅漲0.7元 加油站見排隊加油

中油今天近午公告明天凌晨零時起，汽、柴油零售價格每公升各調漲0.7元、0.6元，調整後92無鉛汽油20.6元、95無鉛汽油22.1元、98無鉛汽油24.1元、超級柴油18元。

中油表示，受北半球進入夏天開車用油旺季，以及產油國維持減產目標每天970萬桶不變等因素影響，帶動國際原油價格上漲。

國內油價依公式計算漲幅為10.88％，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲1.9元及1.8元，中油考量亞鄰最低價限制，僅各調漲0.7元及0.6元，1.2元由中油吸收。

中油說，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需油源幾乎全從國外進口，籲請消費者珍惜資源、節約用油。