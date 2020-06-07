今起大解封 疾管署「愛德華諾頓」提醒兩種人記得規律就醫

中央流行疫情指揮中心考量國內新冠肺炎疫情風險低，為了讓民眾順利恢復正常生活，今天達到四個潛伏期滿，仍維持本土病例零確診且無社區感染，正式擴大鬆大眾運輸及藝文體育活動等防疫規範，不過醫院的陪病探病限制只有微幅放寬。疾管署副署長、醫療應變組副組長羅一鈞提醒，醫療院所確實不該人潮洶湧，不過應定期追蹤慢性病的成年人或需疫苗接種的兒童，還是要記得就醫。

羅一鈞表示，疫情期間就醫探病的限制讓民眾有些不方便，但這些措施卻有效降低醫院出現群聚感染的機會。其實平常醫院本來不該像菜市場，有這麼多人沒戴口罩進進出出，所以今天之後，還是保留一些陪病探病的管制，希望民眾可以繼續遵守，維持進入醫院就要戴口罩、勤洗手的好習慣。

另外，羅一鈞也希望提醒，疫情期間，很多需要慢性病追蹤或疫苗接種的人，也因為害怕到醫院被感染而不去。在疫情趨緩後，希望包括兒童疫苗施打、慢性病回診，都能回歸到正常就醫頻率，民眾也可以多利用社區診所和藥局，達到控制預防疾病的目的。

羅一鈞因相貌俊秀、邏輯清楚、口才好，被網友封「疾管署愛德華．諾頓」，羅擔任防疫醫師期間抽絲剝繭，與日本合作成功確診全球首起人類食用爬蟲類動物感染旋毛蟲案件，四年前開始擔任疾管署副署長兼發言人。這次疫情初期投身統籌全國口罩產量及配送任務，從零開始參與建置口罩實名制。