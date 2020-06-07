大眾運輸解封 北捷：僅極少旅客進站未戴口罩

疫情逐漸趨緩，即起民眾搭乘公車、捷運、計程車，交通部鬆綁佩戴口罩的措施，台北捷運同樣有條件解封，民眾在車廂內維持1.5公尺「社交距離」，能自身決定是否戴口罩，不過，民眾在進站仍要戴口罩，捷運站也會控管進場乘客的量體溫。

針對有條件解封的第一天，北捷表示，截至上午11點，運量約22萬人次，絕大多數旅客都配合，僅極少部分進站未佩戴口罩及1件列車旅客，經善意提醒後均配合，目前營運正常。

北捷指出，配合中央流行疫情指揮中心、北市府，6月7日起搭乘捷運於「進閘門時」及「站內或車廂無法保持1.5公尺社交距離」應戴口罩。

北捷指出，進入閘門後，在站內或車廂，如確認四周無人且能維持社交距離時可脫下口罩，無法保持社交距離，請務必佩戴口罩，勸導不聽將協請捷警處理，並依傳染病防治法相關規定處理。