解封首日列車上大嗑排骨便當 台鐵備1.8萬個便當應戰

雙鐵今起大規模解封，對於鐵道迷和旅客來說，最重要的就是恢復列車上販售便當。有列車長說，巡車時發現「大嗑排骨便當」風景重現，感到相當熟悉。台鐵局則表示，因應全面恢復銷售，今天就準備了1萬8000個便當供民眾購買。

台鐵局說，疫情前，平均一天熱賣2萬8000個便當，4月受疫情衝擊，最低一天賣1萬1000個便當；6月1起平均一天賣1萬5000個便當，以台北餐廳來說，當天就多準備2500個便當；今起恢復全面銷售，準備1萬8000個便當。

旅客鍾小姐就說，今天晚上會搭乘普悠瑪號返回花蓮，先前因為疫情關係不能在列車上吃東西，感到非常痛苦，尤其是晚餐時段，飢腸轆轆，很開心今天可以在車上買便當吃，希望到時候不要賣光。