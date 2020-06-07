聽新聞
test
0:00 / 0:00
解封首日列車上大嗑排骨便當 台鐵備1.8萬個便當應戰
雙鐵今起大規模解封，對於鐵道迷和旅客來說，最重要的就是恢復列車上販售便當。有列車長說，巡車時發現「大嗑排骨便當」風景重現，感到相當熟悉。台鐵局則表示，因應全面恢復銷售，今天就準備了1萬8000個便當供民眾購買。
台鐵局說，疫情前，平均一天熱賣2萬8000個便當，4月受疫情衝擊，最低一天賣1萬1000個便當；6月1起平均一天賣1萬5000個便當，以台北餐廳來說，當天就多準備2500個便當；今起恢復全面銷售，準備1萬8000個便當。
旅客鍾小姐就說，今天晚上會搭乘普悠瑪號返回花蓮，先前因為疫情關係不能在列車上吃東西，感到非常痛苦，尤其是晚餐時段，飢腸轆轆，很開心今天可以在車上買便當吃，希望到時候不要賣光。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言