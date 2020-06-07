今起解封 台鐵人員抱怨：乘客誤以為進站不用戴口罩

今天就是大規模解封的日子，以雙鐵來說，民眾進站後若能維持社交距離，可脫下口罩。不過就有車站員工向本報投訴，許多民眾誤以為「直接不用戴口罩」，大剌剌走進售票閘口，希望中央要再加強宣導，以免增加第一線人員和旅客的衝突。台鐵局說，對於新規都有設置公告，會加強宣導。

按交通部日前公布相關鬆綁管制措施，包含雙鐵的大眾運輸場站內，旅客進站乘車仍須量體溫、戴口罩，不過進站、上車後，若可維持社交距離或適當阻隔時，可不戴口罩，否則需戴上。

台鐵、台灣高鐵今天也起恢復列車上販售便當等；在車上若能維持社交距離，或鄰座旅客有配戴口罩，可在列車上飲食。另外台鐵太魯閣號、普悠瑪號等新自強號恢復連假發售站票，每列次最多120張，端午節連假適用。

不過就有車站人員抱怨，很多民眾今天不知道還是要戴口罩，誤以為是全面解封，當向民眾解釋時，還會有人自以為據理力爭，讓現場同仁相當手足無措。

至於在車上飲食部分，有台鐵列車長說，由於6月1日雙鐵已經開放飲食，車上陸續出現飲食潮，大口吃便當的場景也重現，但一切都還在可以控制範圍內。

對於雙鐵今日解禁狀況，台鐵局、台灣高鐵公司都表示一切正常。台北站說，的確會有零星民眾沒戴口罩，但大部分的人已經習慣戴口罩。提醒旅客進站前還是要量測體溫，也要戴上口罩，進站後有適當距離才可以脫下。至於車上的飲食需求，也陸續出現。

針對便當買氣是否有回溫，台鐵則抱持樂觀態度，也都有準備比以往更多的便當數量，銷售狀況則在統計中。

除了雙鐵，交通部鬆綁措施還包含解除國道服務區人、車潮管制；國家風景區及觀光遊樂業園區人、車防疫安全承載量限制也取消；進入郵局後只要保持社交距離也可以脫下口罩，另取消投遞人員到達投遞點按電鈴或呼叫後，向收件人聲明「如有受傳染病防治法規範必須嚴守否則會觸法被罰」措施等。

對此，中華郵政公司說，因為今天郵局沒有營業，所以無法得知執行狀況，不過因為維持社交距離就可以脫下口罩觀念，與先前中央流行疫情指揮中心倡導的觀念一樣，預計屆時1300個郵局執行上都能很順利。