《美少女戰士》結局竟然超獵奇！十大水手服戰士人氣排行

水水戰士你選誰？

如果全世界的少女漫畫只能留一部，相信女孩們都會毫不猶豫地選擇《美少女戰士》！就算小時候沒看過，也一定聽過「我要代替月亮懲罰你！」這句經典台詞，難怪連重製版本都引發新一波熱潮。

為了迎接27週年，劇場版《美少女戰士Eternal》也將在9月重返大螢幕，不少美戰迷早就迫不及待把碗敲破了～當年許多年紀小的美戰迷們一定也跟小編一樣，對於有點黑暗的結局感到驚愕，什麼？為什麼喜歡的水手服戰士瞬間死光，這麼獵奇的結尾我不依啊～還好最終作者還是來個HappyEnding，稍稍安撫了粉絲裂開的少女心。

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，告訴你大家心目中的水手服戰士排名們，誰最受喜愛，快一起看下去吧！

image source:FB/美少女戰士 Sailor Moon 台灣粉絲團

＃10 水手小月亮：小小兔

粉紅小女孩「水手小月亮」小小兔，來自30世紀的她，是月野兔（小兔）和男主角地場衛未來的女兒。雖然外表嬌小，心智年齡卻比小兔成熟很多，時常出現「反教訓媽媽」的逗趣場景，對地場衛反而異常迷戀，果然父女就是前世的情人（威）。因第二季和小兔些微對立，讓不少人討厭小小兔，也有人認為她是中二和白目代表，不過也有粉粉說小小兔增加了好多笑料，而且重要場合會特別聰明，加上櫻花粉的超美代表色，還是榮登第十名囉！

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#9 水手海王星：海王滿

海王星仙子海王美智留堪稱是「優雅」的代名詞，出身名門的她，舉手投足都是大家閨秀的氣質。海王滿在藝術上有很高的天份，更是知名的小提琴家，尤其是在月光下拉琴的倩影，直接圈粉無數。不過她人氣高的主要原因，除了柔美又脫俗的形象，當然是和英氣十足的「天王遙」戀人情！這對「百合界的始祖」互動超有愛，光是站在一起就讓粉粉尖叫不已，甚至共組家庭養育土萌螢，完全是跨時代代表！

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#8 水手土星：土萌螢

最後一位登場的土星仙子土萌螢，因為兒時意外留下陰影，只要女主人9號出現就會發生嚴重癲癇，內向安靜的性格加上孱弱的身體，讓早熟的她幾乎沒什麼朋友，直到事故後透過治療，與小小兔牽起了閨蜜情。作為代表會毀滅的戰士，為了終結與毀滅世界而覺醒，讓她性格更為抑鬱絕望。她的鐮刀一擊就足以毀滅世界，能量僅次於小兔，且跟其他水手戰士不同，小螢變身後裝扮特別華麗，連袖子都是花瓣樣式，她變身成為美少女戰士的過程更是罕見，動畫中出現更從來沒有出現，也讓她多了神秘的色彩。



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#7 水手宇宙／小小／小不點

小小是凱拉客西亞星球種子所化成的女孩，台灣舊版配音則譯為「小不點」，她是最後的希望之光，純白潔淨的外型備受喜愛。她的外表跟月野兔和小小兔很像，但真的不是小小兔的女兒啦！她是來自遙遠未來的水手月亮，也是是月光仙子最終型態「水手宇宙」。在未來放棄了與水手混沌之戰，化為「小小」來到月野兔身邊，默默幫助水手月亮，也從中了解自己過去所擁有的力量。她在戰鬥結束後，護送水手四重奏離開，之後回到自己所處的時代。

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#6 水手天王星：天王遙

美戰迷心中最帥的人物可不是男主角，而是我們的天王星代表「天王遙」～開起賽車來這個英姿颯爽，和女孩們相處時風度翩翩的公子感，還有保護小兔時的男子氣概，完全就是帥中之帥的花美男！不只粉粉們被迷的不要不要，連武內直子都透露遙是她的理想男性形象。可是遙最帥的時候還是跟小滿在一起的時刻，一英一柔完美互補。時常被誤認為男生的她，連武器都是特殊利刃「宇宙劍」，直到穿上水手戰服才顯現女兒身，不過就像他對小兔說的，是男是女重要嗎？對遙的愛都不會變～



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#5 水手木星：木野真琴

木星代表的木野真琴是第三位被發現的水手服戰士，綁著捲翹的大馬尾、綠粉水手服的搭配，時而俏皮、時而又有御姊的霸氣風範，但在她強勢外表下是柔和的內心，期待戀愛、期待成為美美幸福的新娘，做為擁有強大力量的代表，她擁有控制電力和植物的能力，配戴的玫瑰花耳環更是會變成射彈武器，是月野兔不可或缺的閨密之一～

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#4 水手金星：愛野美奈子

月野兔有神貓露娜，愛野美奈子也有阿提密斯～雖然《美少》的主軸是月光仙子，但身為金星仙子的美奈子其實是最早被喚醒力量的水手服戰士，在前傳故事中她就以「水手V」的身分出現，紅蝴蝶結高掛頭上，宛如初戀女友般清純，她個性活潑、外向，擁有金星鏈武器、善於收集情報，雖然能力並非水手服戰士中最強，但領袖風範和強烈責任感使然，讓她成為保護公主四戰士中的頭頭！

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#3 水手水星：水野亞美

「水星」代表的水手服戰士水野亞美是月野兔第一位發現的夥伴，IQ300的高智商腦袋，是戰士團裡的金頭腦、軍師代表，宛如智慧電腦收集有用信息打敗敵人，身為水的操控能力者，在戰鬥時會大喊：「讓你淋點水好好的反省吧！」水化身的亞美代表色就是藍色，短髮俏麗看似精明能幹，但其實很低調靦腆偶爾還迷糊，愛情開發度0、收到情書還會起疹子，可愛反差萌讓她人氣頗高。

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#2 水手火星：火野麗

一頭飄逸長直黑髮搭配紅色短裙水手服，火星仙子火野麗就像她的行星屬性，一樣直爽、熱情火辣，她原本是一名巫女，最為粉絲熟知的就是「九字真言：臨兵鬥者皆陣列前行」，大喊一聲「惡靈退散」就能封印妖魔鬼怪、擊敗敵人，火野麗脾氣小火爆常和月野兔吵架，兩人的鬥嘴製造不少笑點，但在第一代最終回攻打大魔王碧雅皇后時，她陪伴月野兔走到最後，逮住魔頭同歸於盡，感人之舉讓粉絲都很感動～

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#1 水手月亮：月野兔

沒看過《美少女戰士》也一定聽過「我要代替月亮懲罰你」，這句月光仙子對付敵人時的名台詞流傳至今，身為《美少》的靈魂人物，月野兔從天真浪漫的高中少女變成「愛與正義的水手服戰士」，經典的金黃長馬尾、水手服和額間的「月冕」是大家對她的印象，身為主角她的異能力最多，大絕從月冕飛擊到月亮華麗冥想，和夥伴們一起闖關擊敗大魔王感動許多粉絲，月光仙子也被公認是有史以來最受歡迎的女英雄之一！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年06月08日至2020年06月06日，共兩年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『美少女戰士』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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