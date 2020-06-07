汕頭火鍋成罷韓最大贏家？登熱搜、聲量單日爆增超過5500筆

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文／羅文芳

韓國瑜2020年初總統大選落敗後取消開國際記者會，而是選擇到「汕頭火鍋」店用餐引起網路熱議，此事不僅讓反韓民眾議論，也意外延伸出網路討論汕頭火鍋有這麼好吃嗎、汕頭火鍋是什麼等話題。如今韓國瑜確定被罷免，「汕頭火鍋」再次登上熱搜，根據google trends顯示，今（6日）就有超過一萬筆搜尋，汕頭火鍋意外成為罷韓案中的爆紅商機。

image source:google trends

罷韓帶動汕頭火鍋聲量 單日暴增逾5500筆討論

從《KEYPO大數據關鍵引擎》來看投票日汕頭火鍋的網路聲量，在晚間5點時達到高峰，一小時就有2168筆相關討論，截至晚間八點，當日已經有5540筆討論次數。隨著罷韓同意票飆高，當初韓總總統落選時吃的汕頭火鍋，變成了罷韓方的慶祝方式，各大討論區紛紛有網友發文留言「現在預訂吃的到嗎？」、「想吃汕頭火鍋」等討論外，其中網紅波特王的發文響應最熱烈，貼文寫下「高雄人就是有行動力，現在訂汕頭火鍋來得及嗎？」，吸引超過1,160人留言，4萬人按讚。

▲汕頭火鍋在罷韓投票日當下午五點衝上高峰，一小時有2168筆討論，截至十點前共累計5540筆聲量。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎網路聲量(分析區間：2020/06/05)

汕頭火鍋網路討論、實體店面人氣都超夯

再從《KEYPO大數據關鍵引擎》看投票日汕頭火鍋的熱門關鍵字，除了高雄市長韓國瑜相關字，還可以看到「食記」、「慶祝」、「去吃」、「人潮」等字眼，網路上不只許多人討論要訂位，吃汕頭火鍋慶祝罷免通過，相關食記也都被翻出來討論，還有不少人在網路上通報火鍋店人潮爆滿，罷韓案讓汕頭火鍋網路跟實體都人氣滿滿。





▲罷韓日當天汕頭火鍋的熱門關鍵字有「食記」、「慶祝」、「去吃」、「人潮」等字眼。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎網路熱門關鍵字(分析區間：2020/06/05)

汕頭火鍋人氣爆棚 四叉貓「超前訂位」網朝聖

另外透過《KEYPO大數據關鍵引擎》看汕頭火鍋的探索概念中，可以看到汕頭火鍋的相關話題有人提前兩週就已經訂位，還有人詢問汕頭火鍋怎麼點比較比較專業，另外自稱「數位貂蟬」的PTT網路紅人四叉貓，也因為早就在下午打卡說已提前開吃，讓網友紛紛朝聖笑說根本是「超前訂位」。





▲汕頭火鍋探索概念顯示有人提前兩週訂位，人潮大爆滿，網紅四叉貓等話題討論。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎網路探索概念(分析區間：2020/06/05)





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年6月6日。