快訊

高市畢典獎狀怎印？ 家長：恐三「代」同堂

藍衰敗起於自私 不是喊個「台灣國民黨」就有解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳時中高人氣登台北101 地震也來湊熱鬧

聯合報 / 記者陳威任／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中特別登上全台最高景點Skyline460。圖／台北101提供
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中特別登上全台最高景點Skyline460。圖／台北101提供

今天6月7日是國內大解封的日子，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中特別在解封首日來到台灣國家級地標台北101，成為觀景台解封新生活日的首位嘉賓，與小朋友一起欣賞高樓風景。陳時中更特別登上全台最高景點Skyline460，向同心抗疫的國人致上最高謝意外，也對廣大醫護人員致上最深敬意。

在參觀過程中也發生小插曲，陳時中與小朋友在參觀風阻尼球時，剛好發生地震，台北101大樓廣播持續發出地震警報，所幸並未影響到活動進行。陳時中也詢問導覽員「剛剛是不是真的有地震」，直呼真的很巧。

陳時中表示，今天是解封首日，各項管制措施解禁後，希望民眾還是維持「防疫新生活」，像是維持社交距離等。他也期勉在解封之後，民眾們生活可以逐步回歸正常，都可以看得更高更遠。

難得與小朋友們互動，也讓陳時中相當開心，並強調大人努力防疫都是為了下一代。此外，台北101在疫情期間以點燈方式感謝醫護人員的付出，陳時中也表達感謝之意，並說看起來很療癒和舒服。

此外，高雄市長韓國瑜遭到罷免後，行政院副院長陳其邁可望代表民進黨角逐高雄市長補選，陳時中被看好有機會接下副院長位置。對此陳時中表示，沒有收到任何訊息。

6月7日是國內大解封的日子，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中特別在解封首日來到台灣國家級地標台北101，成為觀景台解封新生活日的首位嘉賓，與小朋友一起欣賞高樓風景。記者許正宏／攝影
6月7日是國內大解封的日子，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中特別在解封首日來到台灣國家級地標台北101，成為觀景台解封新生活日的首位嘉賓，與小朋友一起欣賞高樓風景。記者許正宏／攝影

6月7日是國內大解封的日子，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中特別在解封首日來到台灣國家級地標台北101，成為觀景台解封新生活日的首位嘉賓，與小朋友一起欣賞高樓風景。記者許正宏／攝影
6月7日是國內大解封的日子，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中特別在解封首日來到台灣國家級地標台北101，成為觀景台解封新生活日的首位嘉賓，與小朋友一起欣賞高樓風景。記者許正宏／攝影

陳時中 台北101 地震

延伸閱讀

陳其邁若參選…接副閣揆 3人呼聲高

140天164集 指揮中心「全民兩點檔」暫別觀眾

誰接陳其邁副閣揆缺？ 陳時中、卓榮泰都被看好 後面還有黑馬

6月7日起國內防疫解禁 陳時中：內化防護不靠指責

相關新聞

今起解封 台鐵人員抱怨：乘客誤以為進站不用戴口罩

今天就是大規模解封的日子，以雙鐵來說，民眾進站後若能維持社交距離，可脫下口罩。不過就有車站員工向本報投訴，許多民眾誤以為...

花蓮台東好熱！各地午後短暫雷陣雨 山區恐局部大雨

花蓮富源上午10時50分出現36.4度高溫。中央氣象局發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，今天中午前後花蓮縣、台東縣縱谷為橙色燈...

陳時中高人氣登台北101 地震也來湊熱鬧

今天6月7日是國內大解封的日子，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中特別在解封首日來到台灣國家級地標台北101，成為觀景台解...

罷韓成功兩樣情 醫師提醒出現這些情緒要留意

高雄市議會議長許崑源墜樓身亡，發生憾事，讓人震驚。台灣憂鬱症防治協會理事長張家銘表示，若對於此次罷免結果一時難以承受，建...

清潔隊職災原因 環保署：交通事故占3成最多

環保署表示，統計清潔隊員職災發生原因，以交通事故遭撞占3成最多；環保署已頒布「清潔人員職業安全衛生促進小組要點」，除提醒...

解封首日 雙鐵開放車上飲食

台灣新冠肺炎今天解封，民眾可以過正常生活。指揮中心雖仍持續現行社區監測模式，台鐵、高鐵等大眾運輸工具雖不強制戴口罩，仍呼...

解封新生活首日 陳時中跟小朋友參觀101

台灣疫情趨緩，今天是防疫解封首日，衛福部長陳時中與小朋友們一同來到台北101觀景台，體驗疫情後的解封新生活。

夏天也要小心中風 專家籲三高才是重點

「三金影帝」吳朋奉上月26日因腦中風辭世，演藝圈痛失人才，影迷心碎難過，同時震驚也不少人，認為腦中風多在冬季因天冷誘發，...

上午9時49分花蓮規模4.8地震 最大震度花蓮南投4級

中央氣象局發布地震報告，今天上午9時49分，花蓮發生規模5.1有感地震，地震深度10公里，各地最大震度2級。

今明兩天留意大雷雨！ 周二之後鋒面遠離

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉絲專頁表示，鋒面如預期來到台灣北部海面，雖然沒有直接壓到台灣上...

訂位太滿！高鐵下午加開北上列車 各站停有5節自由座

為加強服務周日由台南、嘉義、雲林、彰化、苗栗等地北上人潮，台灣高鐵公司稍早宣布，決定於今下午，自左營站加開一班次北上各站...

今明兩天注意劇烈天氣 吳德榮：未來一周熱得像盛夏

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天鋒面掠過北部海面，雖不致直接南下，但對流...

熱門新聞

成人、兒童款都有！家樂福5000盒「醫療口罩」6/7分配到全台量販店開賣

注意雷擊強陣風 全台13縣市大雨特報

最強小三韓素希弱掉 百想撞衫Angelababy兩年前舊衣

「買一送一」慶解封！丹堤、伯朗咖啡、星巴克都來快閃

殺破狼周運勢／白羊秘密戀情曝光 處女職場氣氛不佳

今明兩天注意劇烈天氣 吳德榮：未來一周熱得像盛夏

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。