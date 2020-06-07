陳時中高人氣登台北101 地震也來湊熱鬧

今天6月7日是國內大解封的日子，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中特別在解封首日來到台灣國家級地標台北101，成為觀景台解封新生活日的首位嘉賓，與小朋友一起欣賞高樓風景。陳時中更特別登上全台最高景點Skyline460，向同心抗疫的國人致上最高謝意外，也對廣大醫護人員致上最深敬意。

在參觀過程中也發生小插曲，陳時中與小朋友在參觀風阻尼球時，剛好發生地震，台北101大樓廣播持續發出地震警報，所幸並未影響到活動進行。陳時中也詢問導覽員「剛剛是不是真的有地震」，直呼真的很巧。

陳時中表示，今天是解封首日，各項管制措施解禁後，希望民眾還是維持「防疫新生活」，像是維持社交距離等。他也期勉在解封之後，民眾們生活可以逐步回歸正常，都可以看得更高更遠。

難得與小朋友們互動，也讓陳時中相當開心，並強調大人努力防疫都是為了下一代。此外，台北101在疫情期間以點燈方式感謝醫護人員的付出，陳時中也表達感謝之意，並說看起來很療癒和舒服。

此外，高雄市長韓國瑜遭到罷免後，行政院副院長陳其邁可望代表民進黨角逐高雄市長補選，陳時中被看好有機會接下副院長位置。對此陳時中表示，沒有收到任何訊息。

6月7日是國內大解封的日子，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中特別在解封首日來到台灣國家級地標台北101，成為觀景台解封新生活日的首位嘉賓，與小朋友一起欣賞高樓風景。記者許正宏／攝影