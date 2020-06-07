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夏天也要小心中風 專家籲三高才是重點

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投醫院神經內科提醒，腦中風不是冬天的專利，夏季也會中風，不能輕忽。本報資料照片
南投醫院神經內科提醒，腦中風不是冬天的專利，夏季也會中風，不能輕忽。本報資料照片

「三金影帝」吳朋奉上月26日因腦中風辭世，演藝圈痛失人才，影迷心碎難過，同時震驚也不少人，認為腦中風多在冬季因天冷誘發，其實「腦中風不是冬天的專利」；南投醫院神經內科表示，「三高」才是重點，因此夏天也別輕忽且應預防。

南投醫院指出，近日媒體報導吳朋奉因腦中風猝逝，南投縣日前也有一名50歲張姓男子因突癱軟、口齒不清，緊急送醫診出也是腦中風，還好及時送醫動刀救回，恢復狀況良好；經了解，張有高血壓因入夏後無不適，疏於控制血壓而險些送命。

南投醫院神經內科主任張嘉為說，不少人對腦中風的刻板印象就是「冬天或天氣冷才會發生」，其他季節就疏於防範，夏季炎熱更是愛喝冰涼飲料，甚至酒品消暑，這樣的想法其實不正確，因為「中風不是冬天的專利」，尤其是「三高族群」。

張嘉為說，高血壓、高血脂、高血糖、心臟病、抽菸、喝酒和肥胖等都是中風的危險因子，患者及有家族史的人也成高危險群，因此不能因季節或氣候鬆懈，平時就該控制好慢性病，定期返診追蹤，維持良好生活作息，預防心血管疾病的發生。

而腦中風可分為「出血性中風」和「缺血性中風」兩種，前者多因長期血壓控制不良所致，後者主要則是動脈硬化造成血管逐漸阻塞；而腦中風發生往往無聲無息，不容易察覺出異常，發生後得把握黃金治療時機，否則恐失能，甚至喪命。

張嘉為說，要是出現突發性的單側肢體無力偏癱、口齒不清或詞不達意、頭暈或步態不穩、不明原因頭痛、單眼或雙眼看不見等中風徵兆時，應立即送醫且越快越好，最好把握黃金3小時的搶救時機，降低失能與神經功能障礙等後遺症。

南投醫院也表示，急性中風搶救的黃金治療時機相當重要，在治療黃金救援時效內送醫，尤其是送至腦中風緊急醫療處置醫院，腦中風小組成員就會依據患者的病情，給予最即時的醫療處置，也才能將腦中風有可能造成的後遺症降至最低。

南投醫院神經內科提醒，腦中風不是冬天的專利，夏季也會中風不能輕忽。本報資料照片
南投醫院神經內科提醒，腦中風不是冬天的專利，夏季也會中風不能輕忽。本報資料照片

腦中風 患者 高血壓

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