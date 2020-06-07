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今明兩天留意大雷雨！ 周二之後鋒面遠離
天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉絲專頁表示，鋒面如預期來到台灣北部海面，雖然沒有直接壓到台灣上空，但是天氣狀態從昨天開始就不太穩定。
今天到明天依然是這樣不穩定的天氣，他說，西半部將有隨西南風自外海移入的雲層造成的陣雨或雷雨，本島上空配合熱力，有熱對流雷雨胞發展，並且有局部大雷雨出現的機會。
他說，雖然西南風不是特別強，但是大氣不穩定度高，務必要提防瞬間大雨發生的情況，外出記得攜帶雨具，並且避免前往危險的區域活動。
周二之後太平洋高壓增強，鋒面又將往北遠離台灣，天氣將逐漸恢復夏季山區午後雷雨的型態。他說，短時間內來看，一直到13、14日鋒面似乎都將不再南下，今年是否就此出梅值得觀察。
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