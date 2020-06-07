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今明兩天注意劇烈天氣 吳德榮：未來一周熱得像盛夏

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今明兩天注意劇烈天氣 吳德榮：未來一周熱得像盛夏

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今晨4時真實色雲圖顯示，鋒面在北部海面向西延伸至華南，台灣上空有稀疏的中高雲。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
今晨4時真實色雲圖顯示，鋒面在北部海面向西延伸至華南，台灣上空有稀疏的中高雲。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天鋒面掠過北部海面，雖不致直接南下，但對流雲系仍將在鋒面附近發展，有影響台灣的機率，帶來局部性陣雨或雷雨。

因大氣不穩定，仍應注意劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨的發生；由於屬中小尺度的天氣變化，應注意氣象局的即時訊息及特報。今天北部24至32度、中部24至33度、南部23至34度、東部23至34度。

他說，周二鋒面東移，脫離台灣附近，各地轉為多雲時晴，午後仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

周三至周五暖氣團增強，各地恢復晴朗炎熱，最高溫又回到36度左右，要注意防曬、防中暑；山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

他說，周六仍為炎如盛夏的天氣，低層水氣略增，不穩定度略提高，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，並擴展至部分平地。

吳德榮 氣象局

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