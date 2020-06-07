罷韓成功兩樣情 醫師提醒出現這些情緒要留意

高雄市議會議長許崑源墜樓身亡，發生憾事，讓人震驚。台灣憂鬱症防治協會理事長張家銘表示，若對於此次罷免結果一時難以承受，建議暫停看新聞、避免容易引起紛爭的場合、轉移焦點，如果心情實在過於悲憤，自己或家人應有所警覺，必要時尋求專業協助。

張家銘認為，既然結果已定，還是要把自己從負面情緒抽離出來，假設自己真的跳不出失落跟難過情緒，建議尋求專業協助。他也提醒，社群媒體常是同溫層，同溫層可偶爾取暖，但應避免過度沉浸，情緒更難抽離。

雖然這次是罷免，與過去選舉狀況略有不同，但張家銘認為，若對結果覺得失落，出現類似選後選舉症候群，對調適心情有以下六點建議：

1.停上看新聞，減少刺激：控制自己及家人看相關新聞的時間，關機或轉到非選舉相關的節目，太多的新聞會加重焦慮、憤怒或難過。

2.避免容易引發情緒爭辯的場合：適當的討論有助情緒發洩，也得到支持，但對立的爭辯，可能破壞彼此的關係。

3.轉移焦點，回歸生活常態：恢復正常的工作生活，暫時忙碌些，有助於處理負面情緒，找回生活控制感。

4.正常作息：適當飲食、運動與休閒，有助於情緒穩定與放鬆。

5.尊重體諒不同觀點：能站在對方立場思考，以更寬廣的角度看待不同的觀點，彼此尊重與體諒。

6. 生氣不如爭氣，抱持樂觀的希望，正面看待與理性思考。

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