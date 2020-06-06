鍾肇政追思音樂會14日舉行 蔡英文將頒褒揚令
臺灣文學之母鍾肇政5月16日於桃園龍潭住家辭世，享耆壽96歲，家屬在武德殿設置靈堂，開放外界致哀，桃園市政府敲定14日早上9點在鍾生前曾任教的龍潭國小舉辦追思音樂會，蔡英文總統將出席頒發褒揚令，感念鍾肇政先生對於臺灣文學、文化及客家事務之貢獻。
市府客家事務局指出，鍾肇政追思音樂會14日於龍潭國小活動中心進行，戶外廣場將作為第二會場，當天早上9點至10點為音樂會，之後將安排頒發褒揚令、總統致詞，因鍾老信仰基督教，之後將進行追思禮拜與獻花禮，追思音樂會預計將於早上11點左右落幕。
鍾老追思音樂會開放民眾參與，可自中壢或桃園搭乘市區公車701、5055、5044或新竹客運5616路線抵達會場附近站點，再步行進龍潭國小，若開車前來，龍潭國小周邊神龍路、新龍路、北龍路皆有路邊停車格，附近也有6處停車場可多加利用，提醒與會民眾一律由南龍路校門進入校園。
若當天不克前來，市府也安排活動直播，歡迎民眾當天可上桃園市長鄭文燦臉書及桃園事臉書粉絲專頁觀看直播，共同追思並感念鍾老為台灣文學與客家事務的貢獻。
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