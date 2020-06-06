鍾肇政追思音樂會14日舉行 蔡英文將頒褒揚令

臺灣文學之母鍾肇政5月16日於桃園龍潭住家辭世，享耆壽96歲，家屬在武德殿設置靈堂，開放外界致哀，桃園市政府敲定14日早上9點在鍾生前曾任教的龍潭國小舉辦追思音樂會，蔡英文總統將出席頒發褒揚令，感念鍾肇政先生對於臺灣文學、文化及客家事務之貢獻。

市府客家事務局指出，鍾肇政追思音樂會14日於龍潭國小活動中心進行，戶外廣場將作為第二會場，當天早上9點至10點為音樂會，之後將安排頒發褒揚令、總統致詞，因鍾老信仰基督教，之後將進行追思禮拜與獻花禮，追思音樂會預計將於早上11點左右落幕。

鍾老追思音樂會開放民眾參與，可自中壢或桃園搭乘市區公車701、5055、5044或新竹客運5616路線抵達會場附近站點，再步行進龍潭國小，若開車前來，龍潭國小周邊神龍路、新龍路、北龍路皆有路邊停車格，附近也有6處停車場可多加利用，提醒與會民眾一律由南龍路校門進入校園。