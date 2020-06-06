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報復性旅遊解封前發威 3萬遊客今天衝屏東墾丁
隨著國內疫情緩解，明天起全台大解封，南台灣屏東墾丁今天湧入大批遊客，時出太陽、時而下雨的不穩定天氣未打亂遊興，不僅各遊憩沙灘出現久違的戲水人潮，墾丁核心區飯店和民宿也重現滿房榮景；警方從屏鵝公路南下車流量估算，今天約有3萬人湧入墾丁，是今年2月以來的單日最大量，觀光業者一掃陰霾展現笑顏。
「看到遊客回來的滿房畫面，真得會感動！」吳姓飯店業者說，今年1月疫情發燒後開始住房一路下滑，清明連假「冠名」國家級警報和返家後自主健管理14天，步入觀光黑暗期，直到衛福部長陳時中帶隊南下宣導防疫新生活才轉好，「上次滿房，已是農曆春節連假的事了」，再不反轉，勒緊褲帶的苦日子不知還要過多久。
屏東縣民宿協會理事長林淑敏說，上次阿中部長到墾丁，當地民宿傳出訂房全滿的好消息，隨著國內疫情緩解，明天起全台大解封，今天的高住房率，是觀光回溫的訊號；目前國際疫情與台灣相比仍嚴峻，正是業者提昇服務品質、國內民眾好好把台灣玩一遍的國旅最佳時機，避免境外旅客成為防疫破口，讓台灣陷入疫情回掃的險境，開放國境旅遊要高度審慎。
屏東縣另一處度假旅遊景點離島小琉球，去年底進入淡季後，農曆年住房率受疫情影響，加上受鑽石公主號集體染疫的心理影響，觀光業一片慘澹，直到上周終於迎回人潮，訂房回升到四成，今天持續加溫到逾五成；陳姓民宿業者激動說，「這裡好久沒這麼熱鬧了」。
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