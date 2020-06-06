熱爆！北市發布今年首次熱浪通報 連續3日高溫超過36度

受連日太平洋高壓籠罩，氣流沉降，加上台北市盆地地形及都市熱島效應等因素，導致北市初夏氣溫高，今天中央氣象局高溫資訊顯示北市為橙色燈號，北市府也因此發布今年首次的熱浪通報，各單位則啟動熱浪預警機制與應變措施，包含環保局於高溫道路灑水、公園處澆灌綠地植栽等來降溫，勞動局勞檢，盼降低高溫帶來的潛在危害。

近年因氣候變遷，夏季高溫發生的頻率漸增，高溫天氣除讓人感到炎熱不適，還可能會造成熱中暑、熱衰竭等健康問題，為防範熱傷害，北市105年建立熱浪預警機制並納入地區災害防救計畫，參照中央氣象局發布的高溫資訊，作為熱浪通報標準。

環保局氣候變遷管理科專員范姜仁茂表示，熱浪通報後，北市各局處將啟動應變措施，如環保局會取回收水為高溫道路灑水降溫，勞動局則加強戶外工作者勞動檢查，社會局加強獨居長者關懷服務，公園處則會澆灌綠地植栽，衛生局與市場處則加強緊急醫療、輔導食品業者及市集、攤販集中場所食品安全等宣導。

范姜仁茂表示，近日全台各地氣溫持續攀高，北市今天已達連續3日高溫超過36度的標準，因此發布今年首次的高溫通報，這也宣告北市正式進入年度夏季高溫型氣候，民眾應隨時注意防範高溫的熱危害。

有關如何避免熱危害，環保局建議民眾，儘可能待在通風良好或有空調的室內，無空調設備的室內則應打開門窗並不吝使用電扇，防止悶熱，尤其是家中有老人或幼兒者要特別注意；另外也應減少戶外活動與勞動，避免劇烈運動，必須外出則要做好防曬，並盡量待在陰涼處，並記得隨時補充水分。

環保局也說，民眾若出現輕微的頭暈、頭痛、耳鳴、眼花、口渴、全身無力及行走不穩等徵狀，可能是中暑的訊號，應注意身體的狀況，必要時應迅速就醫；值得注意的是，不要將冷氣溫度調得過低，冷氣設定以攝氏26、28度為人體最適宜的溫度，調太低不僅費電，室內外溫差大也容易造成身體不適甚至猝發疾病。