寒舍集團首創LINE貼圖 訂房送6千優惠券「重磅回饋」

隨著台灣疫情逐漸趨緩，寒舍集團為向第一線防疫醫護人員及中央流行疫情指揮中心致上最深的感謝，集團攜手旗下飯店台北喜來登、台北寒舍艾美、寒舍艾麗及礁溪寒沐酒店，以各館粉絲團小編為代言人，首創公益「祝0健康」LINE貼圖系列，一同為醫護人員加油打氣與致謝。

貼圖活潑有趣，用語生活化，如「0好漂亮」、「祝0生日快樂」、「好愛0」等，以「您」字諧音營造詼諧用語，同時時刻提醒身邊親友不忘防疫。貼圖所得，也將全數捐助衛生福利部嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作指定用途。

此外，迎接全新時期「防疫新生活運動」，寒舍集團旗下各飯店及各餐廳也推出重磅級回饋優惠，凡購買「寰遊寒舍住房專案」即直接贈送6,000元優惠券，包含台北喜來登大飯店2,000元餐飲禮劵、台北寒舍艾美酒店1,000元餐飲禮劵、寒舍艾麗酒店1,000元餐飲禮劵及礁溪寒沐酒店2,000元住宿禮券。

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