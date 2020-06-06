北捷解疫新生活 首波好玩好康優惠在這裡

新冠肺炎疫情趨緩，台北捷運公司即日起推出一連串「就想約你－北捷解疫新生活」活動，邀民眾出門放鬆，享折扣、遛小孩、聽音樂、看展覽、做運動、小旅行，「台北捷運Go」App也將首度與知名連鎖速食店合作，攜手推出常客優惠大回饋，活動資訊將陸續於官網（https://web.metro.taipei/event/AfterCOVID-19/）釋出。

北捷公司表示，北捷解疫新生活，首波活動包含「好好玩」、「好健康」、「好放鬆」、「好優惠」4主題。

「好好玩」包含兒童新樂園專屬95公分以上小朋友的全新遊具「鋼鐵碰碰車」、「冰雪奇航」即日起到7月9日試營運，全國醫護軍警消及12歲以下兒童憑證件入園，本人及同行者1名享購買一日票優惠價50元（原價200元）；貓纜部分，醫護警消即日起到7月31日，在貓纜車站出示工作識別證，享50元單程優惠票1張。

另外，捷運淡水站3號出口外展出的詩步領羊藝術展，有60隻可愛療癒的羊咩咩，即日起到8月23日，民眾與小羊合照並上傳照片到台北捷運臉書抽獎貼文，就有機會將限量版迷你羊抱回家；中山地下街6月下旬到年底的周末下午，也將再次舉辦市集、音樂、電影、藝術表演活動；台北車站捷運商品館6月15日至7月31日則有抽獎等優惠。

「好健康」部分，北投會館暑假期間有球類、舞蹈律動、體能肌力、游泳、飛盤等暑期營隊課程，6月30日前報名可享9折優惠、7月15日前報名則享9.5折，而球類、泳訓密集班6月30日前報名則享8折優惠、7月15日前報名享9折；炎夏避暑勝地、室內13度C的小巨蛋冰上樂園即日起到7月14日，滑冰套票全面8折。

北捷表示，「好放鬆」則舉辦捷客背包任我行優惠專案，6月15日開賣，旅行遊程1人就成行，每人788元，可享北投會館住宿1晚含早餐、逃生體驗營含AR彩繪列車或其他捷運設施參觀行程，另贈捷運24小時票。