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不找富千金 留美科技新貴徵婚條件「只要南部純樸女」

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
徐乃義認為，未婚男女找另一半，「門當戶對」不是原罪。圖／中壢區美滿服務中心提供
徐乃義認為，未婚男女找另一半，「門當戶對」不是原罪。圖／中壢區美滿服務中心提供

隨這新冠肺炎疫情降溫，取消社交距離後，不少未婚或失婚男女也開始出門找另一半，桃園市中壢區美滿服務中心社工訝異，近日有位雇有近百員工的中型企業男，竟然因為「疫災」而希望找可以贊助或投資的富婆，兩位年輕醫師及四位收入超過百萬的「績優股」男，竟然想找聽話、純樸、沒心眼的孝順女生，如此南轅北轍的思維，社工建議要務實。

留美碩士，目前在科技園區上班，年收入近兩百萬，他告訴中壢區美滿服務中心主任徐乃義，台大畢業後，沿著哥哥的腳步到美國念書，經商有成的父親提供全部學費與生活費，要他專心念書及努力建立人際關係，大他兩歲的哥哥果然與中部一家大企業老闆的女兒在美國交往、結婚，嫂嫂穿著出入，使用名牌化妝水，除了不下廚做家事，每月開支超過10萬，是爸媽及哥哥心目中的大家閨秀，他卻認為是茶來伸手的米蟲。

他說，念書、工作都是父母決定，婚姻也是父母安排娶「門當戶對」，認為有被「擺佈」的感覺，因而要求服務中心主任徐乃義安排中南部家庭務農純樸女生，工作上班外，夫妻回家一起做家事，教養孩子，因為平凡也是福。

一位經常被親友安排相親的年輕醫師告訴徐乃義，名門閨秀高學歷，卻也眼光高，自信、主導性強又主觀，女方有基本的學經歷，能知所進退、持家、外表中上、聊得來就好。

原本雇有近百員工的中型企業男，因為「疫災」受傷累累，朋友要他危機入市，投資股市開始還小賺，但股市起起落落，向錢莊借錢希望翻本，反而負債連連，他認為只有「以身相許」，如果有貴婦出手相助，自己不會因承受不了而走上「絕路」。

徐乃義認為，唯有努力工作才是解決問題的正途，還債沒有旁門歪道，婚姻更涉及夫妻間觀念、思想、興趣、價值觀等交往，「門當戶對」不是罪過，未婚或失婚男女，找到學經歷相當的異性，雙方經過一段時間的坦誠溝通，甚至婚前婚姻諮商，都是避免婚姻失誤的必要過程。

徐乃義認為，未婚男女找另一半，「門當戶對」不是原罪。圖／中壢區美滿服務中心提供
徐乃義認為，未婚男女找另一半，「門當戶對」不是原罪。圖／中壢區美滿服務中心提供

婚姻 夫妻 兩性關係

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