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懶人包／全台飯店「解封優惠」 現在訂、暑假玩最划算

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
墾丁福華豪華雙床房，景區解封前已回溫。圖／福華飯店提供
墾丁福華豪華雙床房，景區解封前已回溫。圖／福華飯店提供

明日(6月7日)全台大解封，飯店、餐廳餐飲大爆滿，景區訂房也飆升，各大訂房網訂房量至少成長5成，其中又以離島旅遊最旺，各航線幾乎都一位難求，業者表示，還等不及三倍券及旅遊補助，民眾早已悶不住，像打開大悶鍋，餐旅齊衝。

今、明兩天假日，各餐廳食客回籠，業者私下透露，餐飲優惠也逐步喊停，陸續恢復原訂價。「解封優惠」以訂房為主，像是台北凱撒大飯店就在解封日推出「67快閃優惠住宿專案」，新裝修的客房每房2,067元起，約22折，專案含兩客早餐再送莫凡彼冰淇淋券。

新客房享優惠的還有台北亞都麗緻大飯店，即日起至12月28日雙人入住全新卓越客房，每房3,999元不含早餐，憑住宿期間在雙北的吃喝玩樂行任何消費憑證，還可於退房時享受每房1,200元的優惠折抵，意即每房僅需2,799元；此最新客房，領先亞洲飯店導入iPad智能房控系統，強調「一指觸控」就能輕鬆度假。

搶在解封日前夕開幕的Hotel Cham Cham趣淘漫旅台東，交通便捷，距台東火車站僅需步行3分鐘，解封+暑假推優惠住房每晚2,999元起，再加碼總價值超過20萬元住宿券周周抽，8月底前透過官網訂房，即有機會獲得凱撒飯店連鎖旗下8家飯店的免費住宿券，最受矚目大獎是定價7萬元的墾丁凱撒百坪獨棟VILLA。

解封但邊境未解禁，業者仍著眼於暑假這塊旅遊大餅，高雄漢來大飯店搭解封話題，破天荒首度推出「暑假超值住宿券」，每張2,999元含2客早餐，促銷買三送一，加購2客早餐600元後、平均每張2,399元，也創史上新低價，開賣不到一小時就售出近百張住宿券。

國泰飯店觀光事業旗下和逸飯店即起至6月底，雙人入住每人888元起，並可享館內餐飲消費7折優惠，和逸台北民生館/台北忠孝館/高雄中山館額外再送1,000元餐飲抵用金，餐宿同享優惠。

福華大飯店高雄及墾丁則推出暢遊南台灣的「住一晚送一晚」住房專案，高雄福華解封前兩周假日住房率已回溫增加3成以上，預期解封後會更活絡。

每張住宿券加價550元，即可輕鬆坐擁高雄壯闊港景。圖／高雄漢來提供
每張住宿券加價550元，即可輕鬆坐擁高雄壯闊港景。圖／高雄漢來提供
全台和逸飯店都有優惠，圖為台南西門館的戶外奇趣廣場。圖／國泰飯店觀光事業提供
全台和逸飯店都有優惠，圖為台南西門館的戶外奇趣廣場。圖／國泰飯店觀光事業提供
搶在解封前新客房登場，亞都麗緻iPad智能卓越客房。圖／亞都麗緻提供
搶在解封前新客房登場，亞都麗緻iPad智能卓越客房。圖／亞都麗緻提供
台北凱撒2020裝修完成的精緻客房。圖／台北凱撒提供
台北凱撒2020裝修完成的精緻客房。圖／台北凱撒提供

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