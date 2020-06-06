紀念王大閎 國館辦走讀古蹟活動秒殺

台灣現代主義建築第一人、「建築詩人」王大閎2018年5月28日辭世，著名作品包括國父紀念館、外交部、教育部、中研院及台大校園內多處建築，以及曾是自宅的虹廬等。國父紀念館紀念王大閎辭世兩周年，舉辦「走讀王大閎與古蹟建築」活動，明起至7月辦理六場次，5月28日報名當天就已額滿。

王大閎是台灣首位完整接受西方現代建築教育的建築師，畢業於英國劍橋大學建築系及美國哈佛大學建築研究所，受教於現代主義大師葛羅培斯，1952年遷居台灣，翌年成立大洪建築師事務所。

王大閎建築研究與保存學會秘書長徐明松曾指出，王大閎的建築特色是在西方現代主義架構上，結合中國傳統木構造中斗拱、柱列、窗櫺、門扇等元素再設計，以及中國合院、園林等手法，作品中以三棟自宅最能實踐自我想法。

建築師阮慶岳也曾指出，王大閎嫡傳現代主義的核心價值，在當年華人世界極為少見，更以國父紀念館這棟台灣第一座現代主義建築，成為台灣現代主義建築第一人。王大閎建築特色首重將西方現代主義與中國傳統木構造特色結合，讓西方鋼筋水泥建材也能表現中國木構造美感與符號，包括斗栱、窗格、光線引入等，對台灣當時有如醍醐灌頂。相關建築特色在這次導覽的國父紀念館等都可看到。

六場導覽路線包括國父紀念館、中研院、台大等，國父紀念館館長梁永斐表示，為紀念王大閎逝世兩周年，原邀集外交部、教育部、中央研究院、台大與王大閎建築與保存學會及家屬等共同辦理紀念特展、音樂會、論壇及王大閎建築群走讀活動等一系列紀念活動，因新冠肺炎疫情將活動延至明年。