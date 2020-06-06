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接受人工關節置換手術 還能當「勇腳」上山踏青

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化秀傳醫院膝關節醫療中心醫護人員今天上午帶領了50多名動過膝關節手術的病友及家屬，到彰化日月山景休閒農場舉辦踏青活動。圖／秀傳醫院提供
彰化秀傳醫院膝關節醫療中心醫護人員今天上午帶領了50多名動過膝關節手術的病友及家屬，到彰化日月山景休閒農場舉辦踏青活動。圖／秀傳醫院提供

接受全膝人工關節置換手術還能當「勇腳」上山踏青！彰化秀傳醫院膝關節醫療中心醫護人員今天上午帶領了50多名動過膝關節手術的病友及家屬，到彰化日月山景休閒農場舉辦踏青活動，住埔鹽鄉的80歲黃奶奶說，去年接受全膝人工關節置換手術，術後已恢復正常行走能力，重拾健康快樂的生活。

秀傳醫療體系副總裁古鳴洲醫師表示，醫院創立「健康新膝望〜勇腳俱樂部病友會」，就是想要透過定期舉辦活動，除踏青健行，更安排膝關節主題的健康講座、日常保健運動，幫助病友及家屬同心協力學習日常自我照顧要領，並定期追蹤關節活動情形，增強復健運動的行動力及毅力，提升生活品質。

黃奶奶的雙膝因退化性關節炎，雙腳疼痛導致行走困難逾3年，期間接受玻尿酸治療未見緩解，因害怕開刀，遲遲不肯遵照醫囑接受手術治療；黃奶奶的兒子說，母親在術前活動範圍相當受限，走沒幾步就痛到無法行走，術後能行走自如，也能和子孫遊山玩水，晚年生活更樂活。

彰化秀傳醫院骨科醫師蔡沅欣表示，根據衛福部統計，國人膝關節退化盛行率約15%，退化原因除了受傷、風濕疾病、痛風外，還有反覆使用、體重過重等因素。膝關節是支撐人體行走及站立最重要的關節，膝關節長年累月承受全身體重不同倍數的壓力，有時可高達6倍。

蔡沅欣說，不同年齡層都會出現膝關節不舒服的情況，年輕人最常見是運動傷害造成關節韌帶或肌腱的損傷，老年人則是退化性關節炎；根據統計，全世界女性膝關節退化的比例高於男性，像男性在65歲發生退化性關節炎約60%，而同年紀的女性卻高達8、9成，可能是女性常做家事反覆使用膝關節，造成軟骨的磨損較多。

不管是一般民眾或是膝關節退化的病人，復健師陳冠中分享一項簡單運動-坐姿抬腿，能強健大腿前側的股四頭肌，有助延緩膝蓋老化。坐姿抬腿運動就是身體坐正在椅子上，單腳抬腿、慢慢向上抬伸、伸直維持10秒後再放下，最好每天做3回，每回每腳各抬腿10次，通常二週後就能有效改善膝關節的不舒服。

膝關節 關節炎

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