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有這麼嚴重？年紀輕輕上班族罹大腸癌 醫師這麼說

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
醫師許漢廷說明，48歲施姓患者半年復發0.5公分大腸息肉。圖／衛福部台中醫院提供
醫師許漢廷說明，48歲施姓患者半年復發0.5公分大腸息肉。圖／衛福部台中醫院提供

台中市36歲陳姓上班族過去沒有重大病史，近年因工作忙碌、壓力大，常熬夜，隔天忙到下午才吃第一餐，常腹痛、腹脹及腹瀉，跑廁所，飽受腸躁症痛苦，他因父兄有大腸癌、大腸息肉病史，在去年2月安排健檢，確診為大腸原位癌，經手術切除，追蹤至今未再復發。

衛福部台中醫院腸胃內科醫師許漢廷建議，有大腸直腸癌或息肉家族史(尤其父母、子女、兄弟姐妹等近親）民眾屬高危險群，建議提早篩檢，國民健康署提供年滿50到75歲民眾，每2年1次免費糞便潛血檢查，可選擇大腸鏡檢查或無痛大腸鏡檢查，以達到早期診斷早期治療的效果。

許漢廷說，陳姓病患在公司年度健康檢查時，考量陳父多年前因大腸癌過世、哥哥於數年前接受過大腸鏡檢查，發現有大腸息肉後切除，主動要求安排大腸鏡檢查。

許漢廷指出，陳姓病患在大腸鏡檢查時，發現乙狀結腸處有兩個直徑大約1到2公分的腺瘤性息肉，立即摘除，後經由病理檢查確認為大腸原位癌，幸好及早發現，經由內視鏡息肉切除術即可達到完整的治療，後續追踨一年多至今尚未再復發。

許漢廷說明，另有一名45歲施姓男子在去年9月因腹痛就醫，檢查發現有大腸息肉0.8公分，接受內視鏡手術切除，但半年後又復發0.5公分，醫師叮嚀施姓病患每半年就得接受乙狀結腸檢查，兩年接受一次大腸鏡檢查。

許漢廷說，國人飲食習慣及生活習慣西化，台灣大腸直腸癌的發生率逐年上升，目前已名列國人十大癌症之第一，死亡率也僅次於肺癌及肝癌排名第三。大腸直腸癌的危險因子主要包括家族史、飲食習慣(高油低纖食物、紅肉攝取)、抽菸、酗酒、肥胖、運動量過少及糖尿病患者，而年齡大於50歲發生率也會大幅上升。

許漢廷表示，若腫瘤生長在直腸或較遠端的大腸如乙狀結腸及降結腸，主要會出現血便、排便習慣改變、大便變細、排便排不乾淨等等症狀，若腫瘤生長在較近端的大腸如升結腸及橫結腸，症狀常常只有非特異性的腹脹腹痛、貧血、食慾下降、體重減輕等等，更難以早期發現。

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