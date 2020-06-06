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疫情影響臨床訓練 北榮開發新冠肺炎照護AR及VR教材

聯合報 / 記者羅真／台北即時報導
學員透過VR影像教材練習床邊診斷及採檢。圖／台北榮總提供
學員透過VR影像教材練習床邊診斷及採檢。圖／台北榮總提供

因應新冠肺炎疫情，國內醫療院所許多臨床技能訓練被迫取消或延期。為讓年輕醫事學子不因應情中斷學習，台北榮總打造照護新冠肺炎病人的擴增實境（AR）與虛擬實境（VR）訓練，學員可在獨立空間或維持社交距離的前提下，模擬練習對於輕症與重症患者的醫療照護，讓學習與防疫準備不中斷。

台北榮總教學部執行團隊表示，院內開發的「照護新冠肺炎病人醫療五法寶」教材，針對醫療現場中常見的危險樣態或醫療處置需要而設計。舉例來說，全台平均約15分鐘就發生一件醫療人員不慎被針頭及尖銳物扎傷的事件，而這項教材裏頭，學員可透過VR互動式練習預防針扎；又如，醫療廢棄物處理不當可能使病毒傳播風險增加，而這項教材中設計有VR模擬練習廢棄物的分類處置，多次練習就能降低實務上處理不當的風險。

除了上述對於輕症患者照護可能會面臨的情境，還有重症照護相關教材。台北榮總表示，北榮以VR技術為基礎，研發解剖影像訓練，讓學員在4D虛擬影像世界探查病灶、體驗臟器內血管與病灶間相對位置，並透過精準定位測量與標記。老師與學員在執行侵入性檢查或治療前，可先藉此工具模擬討論，以大幅縮短執行時間，減少暴露於高風險的照護環境中。

另外，北榮也以AR技術為基礎，發展智能眼鏡技能。過去指導老師在教授口咽挑管及頸部定位下針技巧時，常礙於執行視野的限制，無法讓學員看清細節及全貌。如今，當老師戴上AR智能眼鏡，可將狹窄視野的執行影像投射於大螢幕上，透過AR眼鏡雙向互動，可精確傳授及評估學員實作的正確性，並給予完整的回饋。

學員透過AR眼鏡模擬針對呼吸衰竭患者插管（左），或者練習針對體液不足的患者進行處置（右）。圖／台北榮總提供
學員透過AR眼鏡模擬針對呼吸衰竭患者插管（左），或者練習針對體液不足的患者進行處置（右）。圖／台北榮總提供
學員透過VR教材練習預防針扎，圖右為學員透過VR教材所見畫面。圖／台北榮總提供
學員透過VR教材練習預防針扎，圖右為學員透過VR教材所見畫面。圖／台北榮總提供

新冠肺炎 榮總

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