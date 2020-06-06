時隔17年 台鐵整校列車長用的天梭懷表69組限量開賣

鐵道迷們看過來，台鐵局將民國四、五○年代列車行車人員的精品懷表回收、整修、調校，將於6月9日鐵路節推出限69組的天梭TISSOT「台鐵紀念懷表」，當天上午10時開賣，每組懷表5萬8000元整，限購一組。

台鐵懷表在過往年代是站長、列車長、司機員之間準確對時的計時器，扮演守時、信任、維護安全的重要角色，隨著時代變遷，六○年代後已陸續回收不再使用。今年鐵路節推出的69組紀念懷表，經專業鐘表師傅精工檢測及調校，每只懷表都能精準運轉，內部機芯依然閃耀如新。

台鐵僅在2003年修復賣出數只天梭TISSOT品牌懷表，之後修復銷售的皆是OMEGA品牌懷表，這次推出天梭TISSOT品牌懷表為時隔17年。台鐵特別打造實木底座及金屬支托錶架，並覆蓋透明壓克力罩，兼具收納及展示功能。

限量69組紀念懷表，將於6月9日下周二上午10時開賣，銷售據點及分配數量分別為台鐵夢工場台北旗艦店48組、花蓮店5組及台鐵本舖台中站8組、高雄站8組，民眾現場依排隊順序，每人限購1組。