時隔17年 台鐵整校列車長用的天梭懷表69組限量開賣
鐵道迷們看過來，台鐵局將民國四、五○年代列車行車人員的精品懷表回收、整修、調校，將於6月9日鐵路節推出限69組的天梭TISSOT「台鐵紀念懷表」，當天上午10時開賣，每組懷表5萬8000元整，限購一組。
台鐵懷表在過往年代是站長、列車長、司機員之間準確對時的計時器，扮演守時、信任、維護安全的重要角色，隨著時代變遷，六○年代後已陸續回收不再使用。今年鐵路節推出的69組紀念懷表，經專業鐘表師傅精工檢測及調校，每只懷表都能精準運轉，內部機芯依然閃耀如新。
台鐵僅在2003年修復賣出數只天梭TISSOT品牌懷表，之後修復銷售的皆是OMEGA品牌懷表，這次推出天梭TISSOT品牌懷表為時隔17年。台鐵特別打造實木底座及金屬支托錶架，並覆蓋透明壓克力罩，兼具收納及展示功能。
限量69組紀念懷表，將於6月9日下周二上午10時開賣，銷售據點及分配數量分別為台鐵夢工場台北旗艦店48組、花蓮店5組及台鐵本舖台中站8組、高雄站8組，民眾現場依排隊順序，每人限購1組。
此外，主打全新台鐵美學設計的「鳴日號」環島觀光列車兩款全新周邊商品，也預計6月9日鐵路節開賣的。其中，「鳴日號馬克杯」每個售價350元，「鳴日號觀光迴力列車」每組售價820元。消費者可以在全台6家台鐵夢工場門市(台北車站旗艦店、松山店、南港店、花蓮店、台東店及鳳山店)、3家台鐵本舖門市(台北站、台中站、高雄站)以及交通部台灣鐵路管理局官方網站的台鐵夢工場專頁購買。
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