快訊

高雄天氣晴朗 罷韓投票所外出現排隊人龍

近半年後才說？WHO又改口：建議「公眾配戴口罩」

時隔17年 台鐵整校列車長用的天梭懷表69組限量開賣

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
台鐵局將四、五○年代列車行車人員的精品懷表回收、整修、調校，將於6月9日鐵路節推出限69組的天梭TISSOT「台鐵紀念懷錶」。圖／台鐵局提供
台鐵局將四、五○年代列車行車人員的精品懷表回收、整修、調校，將於6月9日鐵路節推出限69組的天梭TISSOT「台鐵紀念懷錶」。圖／台鐵局提供

鐵道迷們看過來，台鐵局將民國四、五○年代列車行車人員的精品懷表回收、整修、調校，將於6月9日鐵路節推出限69組的天梭TISSOT「台鐵紀念懷表」，當天上午10時開賣，每組懷表5萬8000元整，限購一組。

台鐵懷表在過往年代是站長、列車長、司機員之間準確對時的計時器，扮演守時、信任、維護安全的重要角色，隨著時代變遷，六○年代後已陸續回收不再使用。今年鐵路節推出的69組紀念懷表，經專業鐘表師傅精工檢測及調校，每只懷表都能精準運轉，內部機芯依然閃耀如新。

台鐵僅在2003年修復賣出數只天梭TISSOT品牌懷表，之後修復銷售的皆是OMEGA品牌懷表，這次推出天梭TISSOT品牌懷表為時隔17年。台鐵特別打造實木底座及金屬支托錶架，並覆蓋透明壓克力罩，兼具收納及展示功能。

限量69組紀念懷表，將於6月9日下周二上午10時開賣，銷售據點及分配數量分別為台鐵夢工場台北旗艦店48組、花蓮店5組及台鐵本舖台中站8組、高雄站8組，民眾現場依排隊順序，每人限購1組。

此外，主打全新台鐵美學設計的「鳴日號」環島觀光列車兩款全新周邊商品，也預計6月9日鐵路節開賣的。其中，「鳴日號馬克杯」每個售價350元，「鳴日號觀光迴力列車」每組售價820元。消費者可以在全台6家台鐵夢工場門市(台北車站旗艦店、松山店、南港店、花蓮店、台東店及鳳山店)、3家台鐵本舖門市(台北站、台中站、高雄站)以及交通部台灣鐵路管理局官方網站的台鐵夢工場專頁購買

「鳴日號觀光迴力列車」每組售價820元。圖／台鐵局提供
「鳴日號觀光迴力列車」每組售價820元。圖／台鐵局提供
「鳴日號馬克杯」每個售價350元。圖／台鐵局提供
「鳴日號馬克杯」每個售價350元。圖／台鐵局提供

台鐵 鐵道迷

延伸閱讀

鐵路警李承翰父親驟逝 李母：對司法已沒信心

卜蜂 花蓮建場案喊卡

花蓮養雞遇反彈／卜蜂：暫停設場 自救會堅持撤照攏資

鐵路警父親抑鬱而終 柯文哲：台灣司法制度有漏洞

相關新聞

今天降雨機率提高 吳德榮：明天鋒面接近

天氣晴朗炎熱，中央氣象局說，今天中午前後花蓮縣、台東縣縱谷，台北市盆地為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，加強注意。...

蘇花改南迴改最快端午節前提速至70公里 大重機通行等6月底

公路總局最快將於端午連假之前一周將蘇花改部分路段及南迴改的最高速限，從60公里提高到70公里，至於南迴改試開放大型重機通...

全台垃圾危機 8成焚化廠又老又病

本報調查發現，全台廿四座焚化廠近八成都已屆齡或逾齡，不僅故障率高，未來五年將有多達十一座須停爐整修，期間垃圾處理量將大幅...

滿城盡是垃圾包 最怕天熱發酵破袋

全台焚化爐老化危機，造成幾個縣市的垃圾去化困難，已紛紛「打包」垃圾暫存。地方官員慨歎，如果把垃圾包排出來，肯定「滿城都是...

台彩慶祝端午節 獎金加碼7億元

台灣彩券公司今（2020）年祭出史上端午加碼總獎金跟加碼遊戲種類最多的重量級加碼，鼓勵民眾防疫不忘挺公益，為公益彩券買氣...

想出國玩？這些國家向你招手，若確診還幫你付醫藥費

新冠病毒重創全球觀光業，多數國家為避免出現疫情破口，持續緊閉國門，但有的國家卻已等不下去，頻頻向國際旅客招手，甚至不惜為確診者付醫藥費，也要賺觀光財，到底為哪樁？

再見了卡拉OK聲！陽明山寧靜公園 享受大自然原音

政府開放山林吸引大批遊客入山，卻出現「聲音汙染」新公害；有山友團體發現遊客走登山步道，帶著收音機沿途播放，有些登山團體還用擴音喇叭導覽，甚至有人在山區私設休息站唱卡拉OK，山林不再寂靜，愛山愛生態的民眾也聽不見自然之聲。

加油要快！下周汽、柴油估大漲1.8、1.7元

由於北半球進入夏天用油旺季，依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽、柴油零...

高溫炎熱紫外線超強 大台北花東恐飆破36度

中央氣象局表示，昨天各地天氣穩定，各地高溫炎熱，各地高溫皆在32度以上，花蓮的富源出現全台最高溫38.2度，其次是台北氣...

台鐵便當周日車上買得到了！ 端午連假新自強號有站票

台鐵從6月7日起，將恢復車上賣台鐵便當等包裝完整的商品，且重新開放新自強號發售站票，包括端午連假，每車上限為120張。

時隔17年 台鐵整校列車長用的天梭懷表69組限量開賣

鐵道迷們看過來，台鐵局將民國四、五○年代列車行車人員的精品懷表回收、整修、調校，將於6月9日鐵路節推出限69組的天梭TI...

【垃圾之亂2】全台19焚化爐老又病 垃圾危機迫在眉睫

雙北爆發裝潢廢棄物無處去窘境，點燃下一波垃圾危機的引信。全台大型焚化爐又老又病，24座運轉中的焚化廠中，多達19座「高齡化」，即將達到或超過20年的使用年限，垃圾處理量大減，造成多個縣市紛紛「打包」垃圾暫存。地方官員憂心，5年內有11座焚化廠須停爐整改，屆時垃圾處理量更大幅緊縮，「垃圾危機快引爆了」。

熱門新聞

交通部拍板 暑假19歲以下學生遊樂園無限次免入園費

再釋利多！林佳龍拍板 高中以下暑假遊樂園全免費

蝦皮購物宣布即日起「蝦皮超市每天下午5點限量開賣醫療口罩」

男子買口罩排第一個狂掃40盒惹怨 網友點出關鍵原因力挺

生活市集第二波MIT醫療口罩開賣！每人最多可買10盒

開幕送400隻烤鴨！金牌長承烤鴨新推「1鴨8吃」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。