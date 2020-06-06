蘇花改南迴改最快端午節前提速至70公里 大重機通行等6月底

公路總局最快將於端午連假之前一周將蘇花改部分路段及南迴改的最高速限，從60公里提高到70公里，至於南迴改試開放大型重機通行預計在6月底或7月初。

公總在4月清明連假期間，將蘇花改南澳到和平路段速限提高到70公里。與交通量大的春節、二二八連假比較，在觀音、谷風兩個長隧道，車速在60公里以上車輛占比增加二成八至六成。且僅發生一件擦撞的小事故。南迴改的提速效果更佳，過去假期平均車速50公里，提高速限後，能開到時速近70公里的車輛占38%。

公總這兩個月新增或更動標誌，讓駕駛行經這些路段的時候能夠清楚看到新的速限等提示，調整交通號誌的連鎖等，並已向交通部提報要永久提速，蘇花改及南迴改同步實施。

公總說，端午節前會開始提速，確切日期還沒敲定。

警方預計在此利用科技執法做區間測速，公總說，4月時蘇花改有一段已經裝設完畢，南迴改的區間測速仍在施工。先前因為台61線彰化路段區間測速故障失準，各地除了新北市，皆暫停使用設備。

至於南迴改草埔森永隧道試開放大型重機通行，公總說是下一階段工作，會在6月底或7月初，試辦時間仍是6個月。檢核機車駕駛是否守秩序，有無肇事等情況，做為是否永久開放的依據。這將是大型重機在國內可行駛的最長的一段隧道。開放大貨車通行則還需要準備工作。