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瞬間大雨又要來了？今降雨機率提高 吳德榮：明鋒面接近

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今天降雨機率提高 吳德榮：明天鋒面接近

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
今天中午前後花蓮縣、台東縣縱谷，台北市盆地為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，加強注意。新北市盆地為黃色燈號。圖／取自氣象局網站
今天中午前後花蓮縣、台東縣縱谷，台北市盆地為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，加強注意。新北市盆地為黃色燈號。圖／取自氣象局網站

天氣晴朗炎熱，中央氣象局說，今天中午前後花蓮縣、台東縣縱谷，台北市盆地為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，加強注意。新北市盆地為黃色燈號。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天各地多雲時晴、持續偏熱；西南風帶進水氣，增加大氣的不穩定度。西南部上午有局部短暫降雨的機率。

今天午後有局部陣雨或雷雨，大部分在各地山區發展，影響擴及部分平地。北部24至35度、中部24至35、南部24至35度、東部22至36度。

他說，明天、下周一移動性鋒面掠過北部海面，直接南下的機率不高；但台灣仍將受到鋒面附近發展的雲系影響，有局部性陣雨或雷雨的機率；因大氣不穩定，仍應注意劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨的發生。由於屬中小尺度的天氣變化，應繼續觀察並注意氣象局的特報。

下周二鋒面東移，脫離台灣附近，各地轉為多雲時晴，午後仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

他說，下周三至周五暖氣團增強，各地恢復晴朗、炎熱，最高溫又回到36度左右，要注意防曬、防中暑；山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

氣象局

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