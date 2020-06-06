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台彩慶祝端午節 獎金加碼7億元

經濟日報 / 記者陳怡慈／台北報導

台灣彩券公司今（2020）年祭出史上端午加碼總獎金跟加碼遊戲種類最多的重量級加碼，鼓勵民眾防疫不忘挺公益，為公益彩券買氣增溫。

今年端午加碼自6月1日起跑，由周一至周六開獎的「今彩539」及與「今彩539」共用獎號的「39樂合彩」領先加碼。

最受民眾歡迎的「大樂透」將於6月9日加碼100組100萬元的獎項。

「威力彩」也將於6月1日到7月30日期間，視頭獎累積金額，機動加碼2億元。

每五分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」，也將從6月25日起獎金加碼16天。

台彩公司表示，今年端午加碼擴大舉辦，五款遊戲輪番加碼、總加碼獎金達7億元，民眾即日起可到全國各地公益彩券投注站指名購買端午加碼的各期彩券，希望能讓民眾端午好運成串「粽」大獎。

最受民眾歡迎的「大樂透」將於6月9日加開100組促銷獎號，總加碼獎金1億元。民眾購買6月9日當期開獎的「大樂透」，可以對例行開獎的頭獎至普獎獎項，除此之外，只要彩券號碼完全對中任一組加開的六個促銷獎號（01~49號，每組開出六個號碼），就可以獲得100萬元獎金。

但若同一組促銷獎號有兩注（含）以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分。

若100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，消費者可繼續購買下期「大樂透」，直到「100組100萬元」獎項皆有人中獎或至7月10日活動結束為止，該活動的對獎方式為「買當期、對當期」，無法跨期對獎。

彩券 大樂透 今彩539

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