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滿城盡是垃圾包 最怕天熱發酵破袋

聯合報 / 記者郭政芬陳雅玲洪敬浤鄭朝陽／連線報導
雲縣垃圾主要靠委外去化，但數量有限，各鄉鎮堆置垃圾已逾八萬公噸，暫時只能封膜打包。 圖／聯合報系資料照片
雲縣垃圾主要靠委外去化，但數量有限，各鄉鎮堆置垃圾已逾八萬公噸，暫時只能封膜打包。 圖／聯合報系資料照片

全台焚化爐老化危機，造成幾個縣市的垃圾去化困難，已紛紛「打包」垃圾暫存。地方官員慨歎，如果把垃圾包排出來，肯定「滿城都是垃圾包」；現在最擔心酷熱造成垃圾包發酵，明年夏天恐怕就會有「破袋」危機。

「打包的垃圾會發酵，放太久會撐爆『破袋』！」雲林縣環保局長鄭育麟說，雲林林內焚化爐因民眾抗爭，完工十五年來仍無法營運，垃圾只能靠外縣市代燒，但各地焚化爐處理量吃緊，環保署補助雲林打包垃圾，延長處理時間。最近在虎尾、斗六、西螺等地已陸續打包四點三萬噸，六月還有四萬噸要打包。

雲林日產三一○噸垃圾，二一○噸掩埋及外運焚燒，另一百噸必須打包暫存。各鄉鎮已堆出一座又一座垃圾山，全縣總計堆置垃圾超過八萬噸。鄭育麟說，打包垃圾僅能保存二年，天氣太熱會造成垃圾二次發酵；目前每天一百噸垃圾外運已不容易，一旦各地焚化爐陸續停爐整修，垃圾更沒地方去。

新竹縣、南投縣都沒有焚化爐，都打包垃圾以拖待變。南投日垃圾量二五○噸，但每天只能外運一百多噸，大量垃圾堆置在各鄉鎮，光是草屯清潔隊就堆置四萬噸，宛如垃圾山，從國道六號經過，就能看到這座「新地標」。

竹縣環保局說，全縣垃圾都靠竹市及竹南焚化爐處理，但每年焚化爐歲修，竹縣垃圾就無處去，只能露天堆置在竹北、新豐掩埋場，四、五月就因此堆置五萬多噸，去年更已打包暫存二萬噸。由於竹市焚化爐已運轉十九年，即將停爐整修，將是竹縣垃圾去化的嚴峻考驗。

竹縣環保局表示，打包垃圾治標不治本，但縣府想蓋新焚化爐，也遭民代、民眾抗議，前景坎坷。

桃園有一座用了廿年的焚化爐，一年頂多能燒卅七萬噸垃圾，目前全市年垃圾量已飆升到四十五萬噸，桃市環保局已在觀音區另建一座新焚化爐，明年七月啟用。環保局長呂理德說，五年來每年都要打包四、五萬噸的垃圾暫存在各鄉鎮的掩埋場，至今已累積到廿幾萬噸，要等明年七月過後才能慢慢消化。

焚化爐 日產

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