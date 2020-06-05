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AI秒讀胸腔X光 加速北醫附醫診斷新冠肺炎可能病例

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
胸腔X光偵測系統正式應用到醫院，圖為臨床運作流程與加入新冠肺炎偵測系統的比較。圖／台灣人工智慧實驗室提供
胸腔X光偵測系統正式應用到醫院，圖為臨床運作流程與加入新冠肺炎偵測系統的比較。圖／台灣人工智慧實驗室提供

AI助攻打擊疫情，台北醫學大學附設醫院與台灣人工智慧實驗室（AI Labs）合作，獨步全球打造自動偵測新冠肺炎的「胸腔X光偵測系統」並應用到醫院標準流程。AI Labs表示，此系統由AI辨識醫院上傳的胸部X光片，可即時顯示肺炎特徵位置及偵測肺部遭受感染的可信度數值，有望輔助臨床醫師診斷。

AI Labs表示，台灣確診病例不多，不是所有醫師都有診斷新冠肺炎的經驗。若病人沒出現可輔助判斷的症狀，可能要花幾天的時間才被確診。北醫附醫院長陳瑞杰說，期待將院內收案的疑似案例，透過AI即時偵測，減少篩檢次數及醫療費用，進一步加速醫院既有處治流程。

AI Labs與北醫附醫合作採用「胸腔X光肺炎快篩」並建立醫院的標準流程，北醫附醫醫務副院長魏柏立表示，目前醫院收到疑似確診案例時，第一時間便進行胸腔X光檢查及RT-PCR篩檢，檢測確診後需透經CDC通報，收到報告消息至少需兩到三天，再決定入住或離開負壓隔離病房。

魏柏立舉例，假設1000名疑似案例做「PCR篩檢」，每人PCR篩檢自費費用預估為3000元，將花300萬元再加上等待檢測結果時間，恐會影響病患治療的即時性。系統有助找出真陰性（True Negative）案例，大幅降低PCR普篩所需醫療資源及費用。

AI Labs說，系統將建置於臨床試驗，並持續加入更多臨床資料。院方提供醫學專家知識想法與建議，AI Labs提供專業技術指導，並將訓練模型的困難度提升，精進系統準確率和穩定性。未來病患完成胸腔X光片拍攝，將影像上傳至AI胸腔X光偵測系統，即可在短時間內偵測病患肺炎特徵的可信度數值。醫師可針對AI系統偵測可信度高的案例做進一步檢測與治療，提升醫療品質。

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