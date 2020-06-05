墾丁從等嘸人到假日一窩鋒 潛水業者：嘜擱周六來了

衛福部長陳時中的「防疫新生活」首站選擇屏東墾丁，在本土持續零確診發威下，帶動墾丁新一波旅遊風潮，從前幾個月「等嘸人」，到本月每個周六都訂房滿滿，端午連假甚滿至滿房，墾丁大街高規格的人車分流防疫措施也將在下周取消，觀光業者重展笑顏；墾丁一家老字號潛水業者因周六無法接待蜂擁而至的潛水客，特別在官網喊話，嘜擱周六來了。

屏東縣民宿協會理事長林淑敏說，民眾憋了4個月，衛福部長陳時中上月23日帶團隊南下墾丁鼓勵民眾安心出遊，本土持續零確診讓人放心，上周末開始到月底端午連假，墾丁核心區旅宿業出現回溫，每周六平均訂房率都超過八成，平日也提升二成，端節連假可望滿房，暑假也已出訂房潮；「這波『「報復性旅遊』，讓墾丁走出黑暗谷底！」。

墾丁一家飯店主管說，2至4月的住房只能用「慘澹」兩字形容，3個月累積虧損千萬元，隨著疫情趨緩，上月稍有好轉，本月每周六都快滿房，估計已回復去年同月的水準，7月15日起展開的暑假，因有交通部國旅補助，加上國境多未解禁無法出國，墾丁將是熱門旅遊地，有機會衝到滿房。