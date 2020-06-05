飛機滑行、旅客推行李車將更舒適 桃園機場11.2億修繕

受全球疫情影響，桃園國際機場出入境旅客運量較去年同期大幅減少，但也利用此時刻全力修繕、升級航廈設施，投入超過11.2億元經費，除了重鋪空側的跑道、滑行道，航廈大廳櫃台、地坪地毯更新，連洗手間都換了126座免治馬桶，持續增加中。

桃園機場公司說，旅客入境台灣後對國門第一印象至為重要，為此第二航廈一樓入境大廳利用旅客稀少時分區封閉。新地坪基礎改以更堅實的RC結構，並重鋪地毯，走起來更穩固舒適；環型服務櫃台加上新的桃園機場識別系統元素，色彩繽紛，讓入境大廳看來時尚、活潑。

第二航廈三樓出境大廳報到櫃檯也陸續全面升級，更新使用多年的行李輸送機台系統及航警局安檢X光機組；報到櫃檯新增工作出入口，避免地勤人員因踩踏輸送帶不穩跌倒。

桃機連公共區、辦空區有超過400處洗手間，逾千個馬桶。為帶給旅客更佳的航廈體驗，機場公司著手置換候機室的馬桶為免治馬桶座，第二航廈B2美食街、一樓客運站等處洗手間也均已優化設置免治馬桶座。

除了陸側航廈內部設施維新，機場公司也加速空側工程，其中啟用5年的北跑道因柔性道面需定期重新刨鋪，原規畫於明年春節後再行施作，如今提前於5月28日關閉跑道，啟動工程，預計8月底完成全長3660公尺的跑道刨鋪及燈光裝設工程。

空側滑行道整建，原訂明年整修Q滑行道B5、B6機坪後方已提早施工完成，C1~C4機坪後方提早於今年第2季動工，另NP滑行道A1~A4機坪後方於2月中封閉，預計8月底完工；另EC滑行道北段500公尺原定3月施工，提早於今年春節疏運後啟動，預計8月底完工。